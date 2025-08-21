«Новая волна», Ночной гастромаркет в парке Горького и вечер джаза в «Соли»

В Казани стартует Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2025» с выступлением звезд российской сцены. В баре «Соль» состоится вечер джаза, а также концерт московской группы «Свидание». Ночной гастромаркет в парке Горького объединит большой фудкорт, любительский турнир по настольному теннису и диджей-сеты. Также в планах на неделю: музыка Людовико Эйнауди в исполнении CGM orchestra, показы полубиографичного спектакля «Табу» и матч «Рубина» и «Спартака». Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

21 августа в КЦ «Чулпан» оркестр CGM orchestra представит программу «Музыка Людовико Эйнауди» — одного из самых востребованных и популярных композиторов, написавшего музыку для фильмов «1+1», «Земля кочевников», «Черный лебедь», «Мамочка» и других. Оркестр представит лучшие произведения композитора в исполнении фортепиано и струнного оркестра. Начало в 19:00, билеты от 1500 руб.

21 августа на веранде бара «Соль» состоится сольный концерт московского инди-поп-коллектива «Свидание». Начало выступления в 19:00, стоимость билетов — от 2000 руб. (16+) А 24 августа здесь же пройдет большой джазовый вечер, в центре которого звезда российской джазовой и соул-сцены, лидер легендарной группы Non Cadenza — Саша Алмазова. Также в концерте примут участие трио Марии Аксеновой, Карина Загидуллина, Лиана Камалеева, Лиза Гуцул, Дмитрий Крапивин и другие исполнители. Начало в 19:00, билеты от 1200 руб. (6+)

22 августа в парке «Елмай» пройдет концерт от Центра развития творческой молодежи «Идиллия Арт». Программа концерта познакомит зрителей с сюжетами сказки Павла Бажова «Серебряное копытце» и поэм Габдуллы Тукая — «Водяная» и «Шурале». В качестве чтеца выступит Асия Мустафина — оперная певица и мастер художественного слова. А музыка русских и татарских авторов прозвучит в исполнении оркестра «Идиллиум» под управлением Ильназа Дудкина. Начало в 19:30, вход свободный.

25 августа в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов с участием исполнительницы Елизаветы Боковой. Начало в 18:30, билеты от 400 руб. (6+)

25 августа в 19:00 в молодежном театре на Булаке оркестр театра представит программу, собранную из хитов мирового рока. Музыканты исполнят культовые песни групп Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, а также звезд российской сцены: Сплин, Кино и многих других. Стоимость билетов — от 950 руб.

Какие спектакли посмотреть

С 21 по 23 августа в Особняке Демидова пройдут показы полубиографичного спектакля «Табу», в котором соединяются истории трех женщин начала двадцатого века: Фатихи Аитовой, Сары Шакуловой и Сары Садыковой. Эти истории о страсти к своему делу, которая сильнее разочарований и смерти. Начало показов в 19:00, стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

21 и 22 августа в 23:00 казанцев приглашают отправиться в путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае № 5а. По сюжету спектакля «Ночной трамвай» молодой мотоциклист Александр Белов волей судьбы оказывается заточен в трамвай и пытается из него выбраться. Вместе с главным героем зрители поразмышляют о семье, о прощении, о выборе и самоопределении, о мечтах и бегстве от самих себя. Билеты стоят 650 руб. (18+)

21, 23, 24 и 27 августа в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1000 руб.

23 августа в театре имени Камала покажут спектакль «И это жизнь?.. / «Тормышмы бу?..». В душе герой повести «И это жизнь?..» Гаяза Исхаки желает служить людям, но вместо того, чтобы сделать что-то для просвещения народа, он занят своими фантазиями. Необходимость подчиняться религиозным догмам и стремление к свободе рождают в его душе внутренний конфликт. Начало в 17:00, билеты от 500 руб. (18+)

24 августа на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало показов в 18:00, стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

24 августа в 19:00 на сцене театральной площадки MO пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мон». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

26 августа в 19:00 в театре на Булаке можно будет посмотреть комедийный спектакль «Ужин с дураком». В жизни Пьера Брошана есть традиция: каждую неделю он собирает званый ужин и в качестве главного ингредиента приглашает на него «дурака». Одним из таких многочисленных «дураков» на этот раз оказывается Франсуа Пиньон, но все идет не по плану. Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

Что смотреть в кино

С 21 августа в прокат выходит американский боевик «Диспетчер». По сюжету брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых. (18+)

В этот же день в кинотеатрах начнут показывать российскую комедию «Геля». Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Ради безбедного будущего Саня соглашается на срочный заказ: угон «Гелендвагена» (или просто «Гели»). Но дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом. (18+)

Отечественная комедия «Ритмы мечты» рассказывает о Варе, с детства увлекающейся танцами и мечтающей выступить на самом масштабном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идёт вразрез с нормами танцоров. (6+)

Чем заняться еще

В выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля откроется выставка из цикла «Плисецкая. Полюс магии». Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения одной из величайших балерин XX века — Майи Плисецкой. Выставка рассказывает о ключевых этапах ее жизни и карьеры и включает 200 экспонатов: сценические костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, портреты, фотографии и архивные материалы. Выставка продлится до 15 октября, вход свободный.

21 августа на набережной озера Кабан пройдет встреча в рамках проекта на татарском языке «Хрктт — бркт». Вечер будет посвящен парным танцам. В программе: фольклорные игры-знакомства, мастер-класс по татарскому танцу, танцевальный перепляс. Приглашенные гости вечера — ансамбль народного танца «Яз». Начало в 18:00, вход свободный.

С 21 по 26 августа в Казани пройдет Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2025», в рамках которого на сцене концертного зала NEW WAVE HALL выступят звезды российской эстрады. Билеты доступны только на первый конкурсный день и церемонию торжественного открытия с участием Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Стаса Михайлова, Алексея Чумакова, Александра Панайотова, Сосо Павлиашвили, Акмаля и других артистов. Начало в 19:30, стоимость билетов — от 6000 руб. (12+)

22 августа в Национальной библиотеке РТ откроется однодневная выставка «Объединяющий натюрморт». Экспозиция объединяет художников, чьи работы отражают заботу об окружающей среде, пробуждая размышления о потреблении, экологии и смысле человеческого существования. Авторы выставки выходят за привычные рамки творчества, используя неожиданные зрителю материалы. Она будет работать с 9:00 до 21:00, вход свободный. Авторские экскурсии пройдут в 13:00 и 19:00, участие по бесплатной регистрации.

22 августа в парке Горького пройдет Ночной гастромаркет, где можно будет попробовать национальные кухни, стритфуд и десерты от более 20 гастропроектов. Также в программе: любительский турнир по настольному теннису «Прыг-Скок», зоны с активностями от партнеров, а также сеты локальных диджеев. Начало в 18:00, вход свободный.

23 августа в «Ак Барс арене» состоится футбольный матч с участием казанского «Рубина» и московского «Спартака». Матч пройдет в рамках Российской Премьер-лиги МИР. Начало в 14:00, билеты от 450 руб.

23 августа в Казани пройдет аудиоспектакль «Простая история». Вместе с главными героями — студентами Лейлой и Аделем участники пройдут по улице Кремлевская, узнают ее историю и станут свидетелями и участниками небольшого расследования. Маршрут стартует у Спасской башни Казанского Кремля. Начало в 18:30, стоимость билета — 300 руб. (12+)

Гузель Ахметгалиева