Валюта решила отлежаться

В июне впервые в этом году вырос объем валютных депозитов юрлиц в российских банках при одновременном ослаблении курса юаня и доллара к рублю. При этом с начала года к июню этот показатель снизился более чем на 2 трлн руб. Эксперты считают, что такое развитие событий стало результатом стечения уникальных обстоятельств и вряд ли станет началом тренда на рост корпоративных валютных депозитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Согласно данным Банка России, в июне впервые в этом году был зафиксирован рост объемов валютных депозитов юрлиц: 6,84 трлн руб. на 1 июля против 6,77трлн руб. на 1 июня. При этом и доллар, и юань, по данным ЦБ, в первых числах июля стоили дешевле, чем в первых числах июня,— 78,53 руб. и 10,93 руб. против 79,13 руб. и 10,95 руб. соответственно. Таким образом, рост валютных депозитов юрлиц был вызван не изменением курса рубля, а реальным притоком валюты. До этого с 1 января до 1 июня этот показатель ежемесячно снижался и в результате упал более чем на 2 трлн руб., то есть более чем на 20%.

Эксперты объясняют такое поведение валютных депозитов уникальными условиями, сложившимися к июню на российском рынке. По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, рубль демонстрировал значительное укрепление в первой половине года, при этом курс доллара снижался с максимума до минимальных значений. «Основными факторами укрепления нацвалюты стали низкий спрос на валюту как со стороны юрлиц, так и физлиц, а также высокая рублевая доходность финансовых инструментов из-за высокой ключевой ставки»,— говорит он. Компании получили возможность зафиксировать курсовые доходы от ранее накопленных валютных позиций и конвертировать часть валютной выручки в рубли для размещения под высокие проценты. «Это привело к общему росту депозитной активности предприятий, включая валютную составляющую»,— говорит Илья Жарский. В свою очередь, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание, что рост депозитов юрлиц, вопреки ослаблению доллара и юаня, на первый взгляд выглядит нелогично, потому что при снижении курса выгоднее покупать валюту, а не держать ее на депозите. «Основные причины заключаются в репатриации средств — компании могли воспользоваться высокими курсами на начало июня, чтобы продать валютную выручку и потом часть образовавшихся рублевых средств разместить на коротких юаневых депозитах в конце месяца»,— отмечает эксперт.

Свою роль сыграли высокие процентные ставки по валютным депозитам — ключевая ставка снижалась, но для крупных корпоративных клиентов ставки по юаневым депозитам остаются вполне привлекательными. «Кроме того, многие юрлица могли просто наращивать валютную подушку безопасности на фоне неопределенности в геополитике, новые риски всегда подталкивают компании к увеличению ликвидных валютных активов, в данном случае в юанях»,— говорит Олег Абелев.

Эксперты не ожидают, что июньский рост средств на валютных депозитах юрлиц станет устойчивым трендом. Так, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что с учетом отмены требования обязательной продажи валютной выручки к концу лета приток ее на внутренний рынок может снизиться, однако объем валютных депозитов, выраженных в рублях, также будет зависеть от курсовой динамики. В свою очередь, Олег Абелев поясняет, что, чтобы произошло продолжение тенденции на рост валютных депозитов юрлиц, рубль должен сильно крепнуть к юаню в конце августа и сентябре. «Дополнительным фактором давления на валютные депозиты в июле могло стать завершение дивидендного сезона в начале лета, что снизило потребность экспортеров в репатриации валютной выручки»,— заключает Илья Жарский.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева