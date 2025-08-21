Возвращаться — плохая примета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 августа предложил запретить возвращающимся в Россию релокантам трудоустраиваться на госслужбу и в госкомпании. По его словам, такие обращения поступают от избирателей и большинство депутатов разделяют этот подход. Подобные «запретительные» высказывания спикера часто предваряют появление соответствующих законопроектов. Но в данном случае депутатам, если они решат оформить такое ограничение законодательно, придется «сильно потрудиться», предупреждает юрист.

Вячеслав Володин, который регулярно грозит релокантам на пленарных заседаниях, на этот раз высказался о них в своем Telegram-канале. «Не желая защищать страну, предав ее, бросив родных и близких, совершив подлый поступок, уехали. При пересечении границы другого государства, высказываясь в поддержку киевского неонацистского режима, отреклись от своей Родины — России.

Оправдания этому нет. Прошло время. Они возвращаются. Более того, в надежде трудоустроиться начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений. В связи с чем в последнее время приходит много обращений от вас с просьбой этого не допустить»,— написал господин Володин. И заверил читателей, что такую позицию разделяют большинство депутатов.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») в своем Telegram-канале поддержал мнение спикера, напомнив, что при оформлении на госслужбу граждане проходят проверку: «И очевидно, что факт проживания и работы за рубежом не останется без внимания компетентных органов. А сообщение о себе заведомо ложных сведений влечет правовые последствия». О подготовке соответствующих поправок господин Пискарев не упомянул, но заверил, что руководимая им комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ «продолжит работу над усовершенствованием законодательства для защиты суверенитета и безопасности России».

В оппозиционных фракциях к идее Вячеслава Володина отнеслись по-разному.

Например, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, поддержав позицию спикера в целом, оговорился, что среди россиян за границей есть разные люди и относиться к ним стоит по-разному.

«Тем, кто поливал Родину грязью, поддерживал бандеровцев, обратный путь заказан. Те, кто себя ничем таким не запятнал, пусть возвращаются. Но на госслужбе им действительно делать нечего. Причина понятна: таким людям доверия нет»,— пояснил он “Ъ”.

В то же время в госкомпаниях — «не на руководящих должностях и без доступа к гостайне» — возвращенцы, по мнению господина Миронова, могут «потрудиться на благо страны». «А вот куда бы я релокантов категорически не пускал — так это в образование: ну чему хорошему эти бегуны могут научить молодежь?!» — добавил он.

Замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой считает предложенные запреты недостаточными. «Мы их всех (релокантов.— “Ъ”) давно взяли на карандаш. На протяжении этих трех лет внимательно наблюдаем, что они говорят, что они делают, где они находятся, как они передвигаются»,— поделился он с “Ъ”. На основании этих наблюдений депутат пришел к выводу, что нынешние предложения в адрес «этих негодяев» носят «слишком либеральный характер» и необходимо принять «более жесткие решения для того, чтобы на будущее у этих сволочей никогда не было ни одной возможности, ни одной лазейки хоть как-то выступить против своей Родины».

А вот первый зампред комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) уверен, что закрепить такой запрет будет трудно без введения четких определяющих признаков, как было сделано с иноагентами (этот статус можно получить при наличии юридических фактов, перечень которых определен в законе).

«Как можно так просто лишить человека права на труд? Чтобы ввести такой запрет применительно к релокантам, тоже надо будет придумывать какие-то юридические признаки»,— заявил депутат “Ъ”.

Отметим, что предложения господина Володина, высказанные в Telegram, особенно по поводу новых запретов, неоднократно предшествовали появлению соответствующих законопроектов. Так было, например, с запретом размещать рекламу на ресурсах иноагентов или ограничениями на выплату гонораров людям с таким статусом. В связи с этим политолог Павел Склянчук предположил, что анонсированные спикером поправки по поводу релокантов могут быть внесены ко второму чтению законопроекта, позволяющего составлять протоколы в отношении живущих за границей граждан за любые правонарушения, «направленные против интересов РФ» (одобрен в первом чтении в мае). В то же время политолог Константин Калачев, напротив, считает, что заявление Вячеслава Володина пока лишь демонстрация намерений.

Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев тоже полагает, что при подготовке такой инициативы законодателям придется «сильно потрудиться», чтобы определить категорию, которую предлагается поразить в правах. Он напоминает, что ст. 27 Конституции гарантирует каждому право свободно выезжать из страны и возвращаться, а все ограничения этого права сформулированы в федеральном законе и касаются, например, секретоносителей.

Поэтому наказать граждан только за факт выезда из РФ нельзя, если в их действиях «не содержится состава какого-либо наказуемого деяния», указывает эксперт.

Что же касается ограничений для поступления на госслужбу, то они перечислены в профильных законах и включают, в частности, нормы о непогашенной судимости, наличии иностранного гражданства или вида на жительство либо счетов за рубежом, напоминает господин Елаев. Так что если человек уехал за рубеж «серьезно», получив там вид на жительство и открыв счет в банке, то это уже является «препятствием для поступления на госслужбу» согласно действующим законам, резюмирует юрист.

Ксения Веретенникова