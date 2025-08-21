В Чувашии за три года выделили 2,65 млрд рублей на цифровизацию

Общий объем финансирования цифровизации в Чувашии за три последних года достиг 2,65 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Сейчас в Чувашии завершена стратегия цифровой трансформации, охватившая 18 отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Из 142 проектов выполнены 123. Также республика стала единственным регионом России, включившим мероприятия по цифровизации в свою программу социально-экономического развития на 2020–2024 годы, получив за это 300 млн руб.

В 2024 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей достиг 88,32%. Здравоохранение достигло 100%, образование — 97,7%, государственное управление — 95,8%, общественный транспорт — 76,1%, а городское хозяйство и строительство — 72%.

С 2025 года начнется новая стратегия, расширяющая предыдущие работы. Также планируется запуск четырех мегапроектов до 2030 года, которые приведут к значительным преобразованиям в регионе.

Влас Северин