С 19 по 21 августа 2025 года в МВЦ «Казань Экспо» проходит X Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие объединяет более 1,5 тысячи участников из 89 регионов страны и свыше 100 экспертов. В рамках деловой программы состоится объявление победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также IV Конкурса для субъектов ДФО. Параллельно проходит II Всероссийский молодёжный форум «Молодёжь и городская среда» с участием 400 молодых специалистов из 52 регионов. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

X Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ X Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ