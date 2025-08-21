В Ульяновкой области заместителей глав муниципалитетов отправят на согласование

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области депутаты приняли закон о внесении изменений в региональный закон «О правовом регулировании отдельных вопросов организации МСУ в Ульяновской области».

Законопроект внесен губернатором региона.

Как доложил депутатам вице-губернатор Александр Коробко (курирует внутреннюю политику), законопроект разработан в связи с обращениями депутатов гордумы Ульяновска и гордумы Димитровграда, а также в целях реализации федерального закона №33 от 25 марта 2025 года «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Законопроектом предлагается установить, что для городов, где глава избирается представительным органом из кандидатов, представленных конкурсной комиссией или губернатором региона, «может быть предусмотрено право представительного органа «принимать участие в формировании городской администрации, в том числе в утверждении или согласовании кандидатов должности заместителей главы». Актуальность такого согласования господин Коробко объяснил, что, что «в отсутствие главы города его заместители фактически выступают от имени муниципалитета».

Депутаты возражений не имели, законопроект на заседании не обсуждали и приняли единогласно. Фактически принятый закон касается только городов — Димитровграда и Ульяновска.

Между тем в федеральном законе №33-ФЗ, на который ссылаются авторы законопроекта, этот тезис звучит шире. Там отмечается, что такие изменения могут быть внесены в уставы не только городов, но и иных муниципальных образований. Кроме того, там же отмечено, что может быть предусмотрено право согласовывать или утверждать не только заместителей главы, но и руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администрации. Это право в инициированный администрацией губернатора региональный законопроект не попало.

Законопроект, за который проголосовали депутаты, был внесен в заксобрание только 14 августа. Между тем еще в апреле этого года, депутатами заксобрания от «Единой России» Владимиром Камеко, Константином Долговым и Алексеем Кошаевым был внесен аналогичный законопроект в более полной форме, соответствующей положениям федерального закона, и позволяющий представительным органам различных муниципальных образований согласовывать или утверждать как заместителей главы местной администрации, так и руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов местной администрации. Как и почему произошла замена документа и его инициатора, неизвестно — ни Александр Коробко, ни Владимир Камеко не смогли объяснить «Ъ-Волга» замену.

Кроме того, как сообщал «Ъ», тогда же, в апреле, в одном пакете с упомянутым законопроектом депутатами заксобрания (подписались почти все) был инициирован еще один, названный скандальным, законопроект, которым предлагалось также ввести в устав региона условие, что губернатор региона назначает заместителей председателя правительства и министра финансов только по согласованию с областным парламентом. Законопроект 21 апреля был направлен в администрацию губернатора для ознакомления и юридической оценки, но до сих пор официального отзыва не получил.

Александр Коробко сказал «Ъ-Волга», что законопроект «продолжают анализировать и обсуждать», «тем более что это вопрос не первостепенной важности».

Первый вице-спикер заксобрания Владимир Камеко сказал «Ъ-Волга», что депутаты намерены вернуться к этому вопросу после сентябрьских выборов в гордуму Ульяновска».

Сергей Титов, Ульяновск