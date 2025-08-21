Объявлен сбор средств на вертолет для эвакуации тел пермских альпинистов

Близкие пермских спортсменов Артема Хохлова и Елены Ситниковой, погибших при восхождении на гору Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии объявили сбор 900 тыс. руб. для оплаты вертолета. Как сообщается в группе «Пермская школа альпинизма», воздушное судно необходимо для эвакуации тел. «В данный момент проходят спасательные работы, решается вопрос со страховой компанией. Согласование на оплату вертолета и поисково- спасательных работ не получено».

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Напомним, несчастный случай произошел 20 августа во время восхождения. К поисковым работам 30 человек, в том числе спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и волонтеры. Им удалось поднять тела погибших на высоту 3,2 тыс. м. По факту гибели альпинистов следственные органы проводят проверку.