Крупным больницам прописали РЭБ

Правительство РФ изменило требования к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения. Минздраву поручено оборудовать крупные больницы средствами обнаружения беспилотников и «противодействия» им. Речь может идти о станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ), монтируемых на крышах зданий, предполагает эксперт. Он оценивает стоимость одного такого комплекса для крупнейших больниц в 20 млн руб. Исходя из этого оснащение медцентров средствами РЭБ может обойтись в сумму около 6 млрд руб.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Требования к антитеррористической оснащенности объектов здравоохранения скорректированы постановлением правительства РФ №1226. В документе говорится, что «объекты первой категории» должны быть оборудованы средствами выявления БПЛА — в том числе воздушных, надводных и подводных аппаратов. «Критические элементы» зданий должны иметь «инженерно-технические средства противодействия» беспилотникам.

Минздраву РФ вменяется прямая обязанность «противодействовать противоправному применению» БПЛА на объектах, а также разработать алгоритм действий для сотрудников учреждений на случай атак.

Требования к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения (подведомственных Минздраву, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования) были установлены правительством РФ в январе 2017 года постановлением №8. Документом определены четыре категории подобных объектов. К первому типу отнесены крупнейшие медучреждения, где в результате терактов могут пострадать более 1 тыс. человек, а прогнозируемый материальный ущерб превысит 100 млн руб. Именно их нужно будет оснащать средствами противодействия беспилотникам.

По данным Минздрава РФ, в 2024 году в РФ насчитывалось 3,86 тыс. стационаров с общим числом 976,4 тыс. коек. Количество объектов первой категории в статистике не фигурирует. Но, по некоторым данным, только в Москве насчитывается свыше 50 крупных больниц (в среднем 800 коек). По данным ФФОМС, в 2025 году в структуре Минздрава РФ и ФМБА насчитывалось 338 федеральных медицинских организаций — то есть крупных медцентров.

“Ъ” попросил Минздрав РФ сообщить, сколько больниц планируется оснастить средствами противодействия БПЛА, какие для этого потребуются бюджетные расходы и дополнительный штат. Однако ведомство ограничилось сообщением, что постановление правительства «актуализирует требования по защищенности объектов и территорий, приводя их в соответствие с вызовами, которые имеют место». «За мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности отвечает руководитель соответствующей медорганизации»,— добавили в Минздраве.

Конкретные «средства противодействия» БПЛА в документе правительства не названы, так что теоретически это могут быть даже антидроновые сети. Правда, крупные здания ими сложно полностью защитить, а в удаленных от границы крупных городах использование сетей явно будет неэстетичным. Директор по развитию компании «Боевые технологии» Владимир Потехин в беседе с “Ъ” предположил, что под «инженерно-техническими средствами противодействия» БПЛА подразумевается комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), устанавливаемый на крышах зданий.

Стоимость таких устройств варьируется от 300 тыс. до 2,5 млн руб. в зависимости от высоты и площади покрываемых сигналом зданий, поясняет эксперт. Стоимость подобной защиты для комплекса зданий Первой Градской больницы (расположена в центре Москвы, рассчитана на 1 тыс. коек) господин Потехин оценил примерно в 20 млн руб. Если исходить из этой оценки, то покрытие 338 медцентров из списка ФФОМС может обойтись в сумму до 6 млрд руб.

По словам господина Потехина, монтаж систем РЭБ на зданиях возможен в течение одного дня и не требует дополнительного персонала: «Устройство полностью автоматическое. Оно само активируется, определяет дрон, подавляет его, потом переключается на режим детекции». Он также заверяет, что в режиме детекции комплекс «никак не влияет на пациентов», а в режиме подавления дронов воздействие излучателей РЭБ на здоровье «минимальное».

Александр Воронов, Наталья Костарнова