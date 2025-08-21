В аварии в Новоселицком округе погибли два человека

В ДТП, которое произошло в Новоселицком округе Ставропольского края, погибли два человека, еще двое пострадали. Авария случилась днем 21 августа на автодороге «Александровское-Новоселицкое-Буденновск», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель «Шевроле» в разрешенном месте выехал на встречку для совершения обгона. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 39-летнего водителя. В результате столкновения иномарка загорелась.

От полученных травм 22-летний пассажир «Шевроле» и 39-летний пассажир «Лады» скончались на месте. С травмами в больницу доставили 26-летнюю пассажирку «Шевроле» и 39-летнего водителя «Лада Калина».

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

