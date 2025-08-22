«Башспирт» за год увеличил производство на 8,6%

АО «Башспирт» за первые семь месяцев этого года увеличило производство на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на предприятие. Объем производства спиртных напитков достиг 3,2 млн декалитров, что на 250,5 тыс. декалитров больше, чем в 2024 году.

Продажи также показали рост. За указанный период реализовано 2,9 млн декалитров продукции, что на 106,4 тыс., или на 4% больше, чем годом ранее. Основная часть продаж пришлась на продукцию собственных товарных знаков, составив 1,9 млн декалитров, что на 70,7 тыс. декалитров, или на 3,9% больше, чем в предыдущем году.

В денежном выражении продажи за семь месяцев года достигли 17,3 млрд руб., что на 22,6% или на 3,2 млрд руб. превышает показатели прошлого года. В компании отметили, что рост продаж обусловлен увеличением экспорта и расширением реализации продукции в других регионах страны.

Олег Вахитов