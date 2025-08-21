РФ вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, сообщили 21 августа в пресс-службе МИД РФ. Решение связано с нарушениями в ходе разбирательств и нелегитимным составом арбитражного трибунала.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не признает решения арбитров, поскольку, несмотря на предоставленную доказательственную базу, были зафиксированы предвзятые решения. Российская сторона считает, что украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» 25 ноября 2018 года нарушили конвенцию ООН, вторгшись в российские территориальные воды и направившись к Керченскому проливу.

В ответ на игнорирование украинскими судами требований погранслужбы ФСБ применила силу. Суда и экипажи были доставлены в Керчь, где раненых доставили в больницу, а остальных членов экипажей перевезли в Симферополь для избрания меры пресечения. В отношении 24 украинских моряков возбудили уголовные дела за нарушение границы, но они вернулись домой в ходе обмена в сентябре 2019 года.