Президент поручил обучить военных стрельбе по дронам

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам июльского посещения выставки проектов общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"». Документ, опубликованный 21 августа на сайте Кремля, можно условно разделить на две части: первая посвящена срочному решению практических задач, вторая — разработке стратегических предложений.

Наиболее актуальная часть заданий касается медицины и логистики. Правительству поручено решить, как отправить в прифронтовые госпитали гражданских медиков-добровольцев, не обязывая их заключать контракты о военной службе. Кроме того, аптечки в спецтранспорте на новых территориях и в приграничных регионах решено оснастить современными отечественными кровоостанавливающими средствами. Ими же предлагается укомплектовать пункты первой помощи в местах массового скопления людей.

Отдельного упоминания удостоились волонтеры, шьющие маскировочные сети для СВО. Эти сети являются одним из важнейших «расходников» спецоперации, так как используются постоянно и в большом количестве для сокрытия позиций бойцов от камер вражеских разведывательных дронов. Теперь же для ускорения процесса правительству предписано разработать механизм оперативной закупки и доставки волонтерам необходимых материалов.

Во второй части перечня президент поручает министерствам и ведомствам «представить предложения» по ряду вопросов. Так, Минпромторг и Минобороны займутся проблемой защиты армейских санитарных машин от беспилотников с помощью противодронных решеток и противоосколочных одеял. Минпромторгу также поручено подумать об организации поставок бронированных авто для глав местных администраций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и для волонтеров, эвакуирующих население из зоны боевых действий.

Наконец, Минобороны адресовано еще одно примечательное поручение: при участии «Народного фронта» военное ведомство должно изучить целесообразность обучения военных и добровольцев стрельбе по дронам из дробовиков. Отметим, что именно этот способ противодействия вражеским БПЛА остается самым надежным и распространенным на передовой по сравнению со средствами радиоэлектронной борьбы и дорогими зенитными ракетами, которые преимущественно используются для защиты важных гражданских, военных и промышленных объектов.

Дмитрий Сотак