Компании учатся привлекать таланты

Большинство работодателей понимают важность «борьбы за таланты», но не вполне понимают, как ее вести, следует из данных «Русской школы управления» (РШУ), опросившей более 1 тыс. представителей российских компаний.

Как следует из результатов опроса, 74% работодателей ключевыми задачами в кадровой сфере считают повышение эффективности и вовлеченности персонала в работу, 70% — удержание лучших сотрудников. Однако добиваться этих целей получается не у всех: 55% опрошенных компаний признали, что главная преграда — отсутствие комплексной стратегии привлечения талантов, 45% пожаловались на нехватку бюджета на эти цели.

Напомним, что спрос на кадры в стране хотя и остается высоким, но в этом году начал понемногу снижаться — в июле, по данным HeadHunter, он был на четверть ниже, чем годом ранее. Среднее число активных резюме, по данным этой кадровой платформы, в прошлом месяце выросло на 9%, при этом количество активных вакансий оставалось практически неизменным.

Из этого, в частности, следует, что бизнес сейчас больше работает над удержанием, чем над наймом новых сотрудников. По данным опроса РШУ, чаще всего для удержания используется ротация внутри компании (55%), которая позволяет развивать компетенции сотрудников через новые задачи. Еще 38% составляют индивидуальные планы развития, а 32% проводят обучение вне компании — это курсы, MBA и профессиональная переподготовка. Актуален и более персонализированный подход: 30% используют наставничество и коучинг, а 26% запускают лидерские программы и формируют кадровый резерв.

Системности в этой работе, по словам экспертов, при этом не хватает. «Многие до сих пор рассматривают обучение как лишнюю статью расходов, а не как вложение в устойчивость бизнеса. При этом ключевая проблема даже не бюджет, а отсутствие четкой стратегии. Компании пробуют разные инструменты, от ротации до коучинга, но без интеграции в общую систему управления талантами эти меры дают лишь точечный эффект»,— говорит директор РШУ Анастасия Боровская.

Партнер компании Cornerstone Владислав Быханов добавляет, что многие компании продолжают тратить бюджеты на различные мероприятия для сотрудников, включая масштабные праздники для поддержания командного духа и лояльности. «Но проблема в том, что никто не измеряет эффективность таких действий»,— говорит эксперт.

Анастасия Мануйлова