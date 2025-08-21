Свердловская область вошла в топ-3 по строительству жилья за счет ИБК

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди российских регионов по объемам ввода жилья благодаря бюджетным кредитам, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, благодаря программе инфраструктурных бюджетных кредитов(ИБК) в регионе введено более 2,5 млн кв. м жилой недвижимости.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Программа бюджетных кредитов, которые в России используются с 2022 года, позволяет регионам обновлять транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру. Благодаря выгодным условиям – низкой ставке 3% и длительному сроку кредитования – на 15 лет— субъекты получают возможность реализовывать значимые для граждан проекты без сильной долговой нагрузки»,— сказал Марат Хуснуллин.

Всего Свердловская область получила 16,5 млрд руб. бюджетных кредитов на 2022–2025 годы. На эти средства уже построена крупнейшая поликлиника Екатеринбурга в Академическом районе, а также Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный на 1,2 тыс. мест. Сейчас продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне Солнечном.

Полина Бабинцева