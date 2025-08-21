Чистая прибыль «Т-Технологий» за II квартал увеличилась на 99% и превысила 46,5 млрд руб. Выручка выросла на 83% (354 млрд руб.). Количество клиентов показало рост на 16% и превысило 51 млн человек. Рентабельность капитала составила 28,4%. Также по результатам второго квартала совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 руб. на акцию. Прогноз на текущий год: рост операционной чистой прибыли минимум на 40% при рентабельности капитала более 30%. Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк подчеркнул, что группа сохраняет фокус на сквозное внедрение ИИ в бизнес-процессы и сервисы, что позволяет повышать эффективность и развивать новые бизнес-модели.

Turkish Airlines занимается решением проблемы с задержкой багажа из Турции в Россию. Там отметили, что в прессе и в аэропорту Внуково перестала появляться информация о том, что самолеты прибывают неполной комплектацией багажа. Поэтому в отношении турецкой авиакомпании сейчас никаких мер принимать не планируется.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев спел совместно с группой Uma2rman на концерте к 80-летию атомной промышленности на стадионе в Нижнем Новгороде. Они исполнили песню «Любимый город», посвященный Нижнему Новгороду. На концерте присутствовало примерно 30 тыс. зрителей , в том числе 20 тыс. сотрудников предприятий госкорпорации.