Магниевым курсом

Находящийся в розыске бывший акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» Игорь Пестриков смог существенно улучшить положение в деле о собственном банкротстве. Арбитражный суд изменил свое же решение о включении в реестр должника требований крупнейшего кредитора Сергея Поволокина на сумму 1,14 млрд руб. Этим же решением он отказал в замене кредитора на другого экс-совладельца СМЗ, Петра Кондрашева, который также находится в розыске. Ранее было установлено, что в 2016 году господин Пестриков занял у господина Кондрашева $9 млн под простой вексель, но заплатить по нему не смог. В итоге долг погасил Сергей Поволокин. В 2024 году договор займа был признан незаключенным, кроме того, суд установил, что господин Поволокин был обманут. Эксперты считают, что пока ситуация складывается в пользу Игоря Пестрикова, крупнейший долг которого теоретически может быть списан.



С заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Москвы по вновь открывшимся обстоятельствам обратился финансовый управляющий Игоря Пестрикова Сергей Кочкуров. Как следует из материалов дела, спор касается взаимоотношений теперь уже бывших совладельцев ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова и Петра Кондрашева. В 2016 году между ними был заключен договор займа, по которому последний предоставил своему партнеру $9 млн для покупки акций предприятия. Договор был обеспечен векселем, который выписал Игорь Пестриков. Также в залог займодавцу были переданы приобретенные 99,5 тыс. акций СМЗ, что составляет примерно 25% от их общего количества.

В итоге господин Пестриков свои обязательства не выполнил, а денежные средства по его просьбе Петру Кондрашеву передал Сергей Поволокин. В июле прошлого года Игорь Пестриков был признан банкротом, на тот момент сумма требований кредиторов к нему составляла 1,3 млрд руб. Господин Поволокин был включен в реестр кредиторов с общим объемом требований более 1,14 млрд руб. (798,34 млн руб. основной долг, 196,17 млн руб. проценты, 147,9 млн руб. пени). К тому времени Игорь Пестриков уже больше двух лет был в международном розыске по обвинению в покушении на растрату и хищении 250 млн руб. средств Соликамского магниевого завода. В апреле этого года он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб.

Что касается ОАО «Соликамский магниевый завод», то в 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 89,5% акций предприятия в пользу государства, в их число также вошли пакеты Петра Кондрашева и Игоря Пестрикова. Суд согласился с надзорным органом, что приватизация предприятия в 90-х годах была проведена с нарушениями. В итоге Сергей Поволокин остался без акций и без денежных средств. В ноябре прошлого года по его заявлению следственными органами СКР в отношении господина Кондрашева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проживающий в Австрии бизнесмен был на родине объявлен в розыск.

В 2023 году по иску Сергея Поволокина с Игоря Пестрикова Тверской райсуд Москвы взыскал $9 млн, что позволило господину Поволокину войти в реестр кредиторов должника. 1 марта 2024 года Замоскворецкий суд Москвы признал договор займа между господами Пестриковым и Кондрашевым безденежным. Суд также установил, что указанные лица обманули Сергея Поволокина, в результате чего последний совершил недействительную сделку по погашению обязательств. В итоге судебное решение о взыскании в пользу господина Поволокина вексельной задолженности с Игоря Пестрикова было отменено.

С бывшего совладельца СМЗ было взыскано 256,18 млн руб. убытков. Этим же решением были восстановлены права требования Петра Кондрашева по векселю. Это позволило конкурсному управляющему Игоря Пестрикова обратиться в арбитраж с заявлением об исключении гос­подина Поволокина из реестра кредиторов должника. Теперь обоснованность требований Сергея Поволокина будет рассматриваться заново.

В рамках этого спора попасть в реестр кредиторов Игоря Пестрикова попытался и Петр Кондрашев. Он указал, что является процессуальным преемником господина Поволокина. Суд с учетом вновь открывшихся обстоятельств о том, что совладельцы СМЗ обманули бизнесмена, в удовлетворении требований отказал.

Как полагают собеседники «Ъ-Прикамье», в рамках банкротства господин Пестриков может избавиться от основного объема кредиторской задолженности. Впрочем, они отмечают, что в Россию он пока возвращаться не собирается.

Младший партнер, руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова полагает, что отмена включения гос­подина Поволокина в реестр кредиторов Игоря Пестрикова улучшает положение последнего. При этом решение полностью соответствует правоприменительной практике: при отмене первоначального судебного акта пересмотр требований в банкротстве — стандартная процедура. Также закономерен и отказ Петру Кондрашеву, который пока не подтвердил права кредитора. «Дальше возможны два сценария: если господин Кондрашев докажет свои требования в новом заседании, его включат в реестр; если нет — долг спишут. Но шансы признания его требований невысоки из-за ранее выявленного обмана в сделке»,— полагает эксперт.

Дмитрий Астахов