Сделка не на равных

США и ЕС окончательно согласовали торговую сделку. Брюссель отменит пошлины на все американские промышленные товары, в свою очередь Вашингтон будет применять тариф в 15% в отношении большинства европейских поставок. Это говорится в совместном заявлении сторон. Кроме того, к 2028 году ЕС закупит у США энергоносителей на $750 млрд. Еще $40 млрд Евросоюз инвестирует в американские чипы с искусственным интеллектом. О заключении сделки Дональд Трамп объявил еще в конце июля после беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Озвученные тогда условия вошли и в текст опубликованного соглашения.

Хотя ЕС мог побороться и за более выгодные условия, считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко: «Условия сделки с США для Евросоюза не очень выгодны. Каждая из сторон при этом старается представить это как победу, Трамп — большую, а Евросоюз — малую. Это смотря с чем сравнивать. Все начиналось с угроз о введении 50-процентных тарифов, а в итоге они снизились до 15%. Но все-таки значительная часть европейских стран получила меньший тариф. В первую очередь это Великобритания, у которой 10%. Есть и государства, с которыми не объявлялись крупные сделки, не велись активные переговоры, но они получили более выгодные условия на рынке, например Чили и Перу. Поэтому в целом для Евросоюза это невыгодные условия, учитывая еще то, что они взяли на себя обязательства дополнительно импортировать энергоресурсы из США на $750 млрд и инвестировать в американскую экономику.

Были ожидания относительно корректировки условий если не по тарифу, то по объему импорта американских энергоресурсов. $750 млрд за три года —это очень большие уровни и практически нереалистичные. По состоянию на 2024 год объем поставок США в Европу составлял около $75 млрд. То есть взятые на себя обязательства — это рост примерно в 10 раз за три года. Как ни странно, эти условия также не были скорректированы, Евросоюз не смог продавить США на более выгодные условия сделки».

Общий объем европейских инвестиций в экономику США должен составить $600 млрд. Помимо чипов, Брюссель, вероятно, закупит военную технику. По крайней мере, об этом говорил Дональд Трамп. По словам американского президента, это соглашение стало его крупнейшей сделкой. Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х вновь назвала соглашение предсказуемым и стабильным.

При этом попытки ЕС выбить для себя более комфортные условия сделки могли бы обернуться лишь ужесточением торговой политики Трампа, не исключает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Стороны сделки находятся в неравном положении. Европа испытывает очень сильные экономические трудности, связанные и с высокими ценами на энергоносители, которые по понятным причинам выше, чем в Соединенных Штатах. Это преимущество для американской экономики. Европа находится в финансовой зависимости от США, потому что европейский Центральный банк находится в значительной зависимости от кредитов, предоставляемых Федеральной резервной системой.

А без такой финансовой подпитки европейские экономики вообще бы находились в крайне грустном положении, они и сейчас-то не в блестящем прямо скажем, а без этого было бы им совсем плохо. Поэтому у них, что называется, неравномерный баланс сил. Поэтому Вашингтон может на них давить. За последнее время из-за тяжелых экономических условий в Европе целый ряд компаний начинает переносить свои производства в Соединенные Штаты. Это, конечно, ситуация, в которой Европе упираться не приходится».

В начале года Дональд Трамп заявлял, что дефицит США в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300-350 млрд.

Ульяна Горелова, Екатерина Вихарева