На лифте к электронике

По данным “Ъ”, S8 Capital Армена Саркисяна купил контрольный пакет одного из крупнейших отечественных производителей электроники «Аквариус». Об этом “Ъ” рассказали два источника на рынке. Один из них называет долю, «близкую к 76%». Сделка может быть проведена через SPV, говорит другой. Первыми о том, что у «Аквариуса» появятся новые инвесторы, включая S8 Capital, сообщили «Ведомости». По данным газеты, проданная доля составляет 79%, а 21% останется у одной из структур «Сбера». В «Аквариусе» отказались от комментариев, в S8 Capital “Ъ” не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года РБК со ссылкой на источники писал, что «Сбер» купил 12% в «Аквариусе». В начале лета Cnews сообщал, что доля в 51% компании может быть продана Уральской горно-металлургической компании, а «Сбербанк Инвестиции» купили еще 12% «Аквариуса».

После “Ъ” писал, что доли в головной структуре «Аквариуса» перешли в залог к «Сбербанк Инвестициям».

Источники “Ъ” сообщали, что из-за финансовых проблем изначально топ-менеджмент рассматривал продажу компании новым инвесторам для расчетов с кредиторами либо переход компании в управление «Сбера».

В активы S8 Capital входят производитель лифтового оборудования, спортивное СМИ Sport24, ценовой агрегатор Price.ru и крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото», активы по производству электроинструмента, индустриальных и автомобильных свечей, котлов отопления, которые ранее входили в немецкий концерн Bosch.

«Аквариус» был основан в 1989 году. Бенефициарами являются Владимир Степанов и сын основателя компании Александра Калинина Алексей Калинин. ООО «Ай кью холдинг» на 87,93% владеет АО «Группа компаний “Аквариус”», еще 12,07% у ООО «Сбербанк Инвестиции». Выручка ООО «Ай кью холдинг» за 2024 год составила более 4 млрд руб. при 3,9 млрд руб. чистой прибыли. «Аквариус» производит ПК, серверы, ноутбуки, планшеты, мониторы, СХД и др. «Аквариусу» принадлежат два завода в Твери и Шуе Ивановской области, которые совокупно могут производить более 2,5 млн высокотехнологичных устройств в год.

«Учитывая долги “Аквариуса”, условную “премию” за контрольный пакет, потенциальный рынок, выручку за последние годы, производственные мощности и их загрузку, скорее всего, сумма сделки — в диапазоне 50–80 млрд руб.»,— оценивает собеседник “Ъ” на рынке.

По словам источника, S8 показал себя «достаточно эффективным управляющим бизнеса производственных компаний».

Он объясняет, что для «Аквариуса» сделка — «это возможность выйти за пределы рынка государства и госкомпаний, с чем связаны текущие финансовые проблемы компании». S8 — многопрофильный холдинг, за последние несколько лет он купил несколько технологичных «дочек» ушедших западных компаний, но в его составе не было активов, связанных IT-оборудованием, добавляет он.

Алексей Жабин