Ярославская школа-новостройка с 23 августа начнет прием заявлений

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил властям города с 23 августа организовать прием заявлений для зачисления в новую школу на улице Большой Федоровской. Об этом господин Евраев написал в Telegram-канале.

Школа рассчитана на 500 мест и является структурным подразделением МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой». 13 августа министерство строительства и ЖКХ региона выдало разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Это означает официальное подтверждение завершения строительных работ.

«Новая школа на улице Большой Федоровской в Ярославле готовится принять учеников. Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой, возглавляющая образовательный комплекс, в состав которой вошла новостройка, получила лицензию на осуществление образовательной деятельности по новому адресу. Поручил городским властям организовать прием заявлений от родителей с субботы, 23 августа»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школа не будет проводить набор в выпускные классы. При приеме детей в первые классы территориальный принцип учитываться не будет. Возможно зачисление в порядке перевода в параллели 2-8 классов. Зачисление в 10-е классы будет осуществляться по результатам индивидуального отбора. График приема документов в школу будет размещен на сайте школы №32.

Алла Чижова