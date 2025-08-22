Шоу аэростатов, концерт Владимира Преснякова на крыше и «Бешеные деньги»

Петербург провожает последние летние деньки знаменательными событиями в культурной жизни. Спектакли различных форматов, необычные фестивали и концерты звезд русской эстрады из Северной столицы и других городов. О самом значимом — в еженедельной подборке «Ъ-СПб».

В пятницу, 22 августа, в «Космонавте» пройдет концерт артиста музыкального театра, одного из самых востребованных солистов ведущих мюзиклов страны Александра Казьмина. Многократный лауреат премии «Фестиваля мюзикла Х» в номинации «Лучший артист мюзикла» по мнению экспертов и трижды в номинации «Любимый артист зрителей» проведет по пути в мир, где мелодии будут говорить громче слов. Где свобода зазвучит в каждом аккорде, а энергия живого исполнения зарядит весь зал до последнего ряда! Самый необычный состав музыкантов — аккордеон, контрабас, перкуссия и еще несколько сюрпризов — все для того, чтобы любимые песни зазвучали свежо и неожиданно. И, конечно же, хорошо знакомая энергетика, какую умеет создать только господин Казьмин.

В субботу и воскресенье 23 и 24 августа в парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!». Основную программу мероприятия составят зрелищные соревнования пилотов аэростатов в формате «погоня за зайцем». Планируются три старта: утром и вечером 23 августа и утром 24 августа. Полеты пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут зависеть от погодных условий, подчеркивают организаторы. Помимо этого, в дни проведения фестиваля в парке 300-летия организуют творческие мастерские, спортивные и детские зоны, фотозоны и лаундж-пространства. Вечером посетители увидят свечение аэростатов, а также смогут оценить светомузыкальное шоу и концерт с участием Варвары Визбор, Насти Абруцкой и Just For You Project, Markscheider Kunst, SHOO и других артистов.

«Приглашаем разделить с нами мечту — ощутить свободу полета, вдохновиться красотой аэростатов и вместе создать новую главу в истории петербургского воздухоплавания»,— говорит президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Много удивительных мест есть на земле. Одно из них — на высокой горе, в самом поднебесье, и это — деревня Канатоходцев. Театральную историю с таким названием, срежессированную Яной Туминой покажут 24 августа в театре «Открытое пространство». Жизнь в деревне наполнена мистикой и волшебством, и уже не понять, где вымысел, а где правда. Здесь птицы говорят как люди, а призраки прошлого влияют на судьбы влюбленных. В основе оригинального сюжета — древние предания народов Дагестана, художественно переосмысленные авторами спектакля. Создана самобытная реальность, не привязанная к какой-либо определенной культуре, но в то же время узнаваемая, потому что история универсальна, и нет народа, которой не сложил бы собственного сказания о любви и важности семьи как самоценного мира. На сцене выступят Александр Балсанов, Алла Данишевская, Ренат Шавалиев, Мария Сафонова и «закадровый голос» — Сослан Бибилов.

Премьера спектакля о непростом путешествии во времени и пространстве в окружении предметов стекольной промышленности пройдет в Малом театре кукол 25 августа. «Москва — Петушки» по повести Венедикта Ерофеева — это исповедь человека, сведущего во всех областях, а потому обреченного на неприятие в мире простых смертных. О чем же герой будет говорить со зрителями? О каждом из них и из нас. Режиссируют постановку и исполняют главные роли Владислав Романов и Ольга Ведерникова.

С 26 по 28 августа 2025 года в конноспортивном клубе «Вента Арена» состоится всероссийский турнир по выездке. В течение трех дней зрители смогут наблюдать за выступлениями сильнейших спортсменов России. В рамках турнира будут разыграны трофеи: Кубок губернатора Санкт-Петербурга и Кубок олимпийского чемпиона Ивана Кизимова. Зрителей ждут эффектные состязания, демонстрирующие грацию и мастерство всадников и их лошадей.

В главном корпусе Выборгского замка 27 августа откроется выставка «В Выборг концертировать». Она пройдет в рамках приуроченного к 160-летию со дня рождения двух выдающихся композиторов — Александра Константиновича Глазунова и Яна Сибелиуса. На выставке будут представлены нотные издания произведений Глазунова и Сибелиуса, афиши, программы концертов, открытки, приглашения на музыкальные вечера, фотографии, музыкальные инструменты из собрания Выборгского музея-заповедника и Санкт-Петербургской академической филармонии. Рассказ о двух композиторах-юбилярах дополняют экспонаты, связанные с близким окружением Глазунова и Сибелиуса, в которое входили Николай Римский-Корсаков, Робер Каянус, Александр Зилоти, Цециолия Ганзен. Также там можно будет увидеть предметы из коллекции пианиста Николая Буренина — родственника Александра Глазунова.

В рамках фестиваля Roof Fest 28 августа на площадке Roof Place выступит Владимир Пресняков. Звезда российской эстрады исполнит знакомые каждому с первых нот хиты «Стюардесса по имени Жанна», «Замок из дождя» и «Зурбаган», ставшие настоящими символами эпохи. Эти песни, рожденные более 30 лет назад, до сих пор трогают сердца миллионов слушателей. Приготовьтесь к незабываемому вечеру под открытым небом!

В Театре музыкальной комедии с 28 по 30 августа покажут мюзикл «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка». Америка первой трети XX века — Великая депрессия еще не настала, но сухой закон уже действует,— время разгула гангстеров и бутлегеров, быстрых взлетов и стремительных падений, разочарований и надежд. Каждый новый день приходится проживать по полной, на лету хватая удачу за хвост. И вот тут неизбежны самые неожиданные повороты капризной фортуны, особенно если ты — девушка, которой самой приходится зарабатывать себе на жизнь, пусть даже и контрабандой. Мюзикл собран из различных композиций американского пианиста и композитора Джорджа Гершвина на основе другой самостоятельной пьесы. Российскую версию постановки подготовила международная команда во главе с режиссером из Нидерландов Корнелиусом Балтусом, реализовавшим такие легендарные постановки, как «Бал вампиров», «Голливудская дива» и «Мисс Сайгон». В ролях — Роман Дряблов из «Балтийского дома», лауреаты международных конкурсов Анастасия Лошакова, Владимир Ярош и Юлия Иванова, лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов, заслуженные артисты России Александр Байрон и Елена Забродина и другие актеры.

Также с 28 по 30 августа в Гатчинском музее-заповеднике пройдет седьмой международный фестиваль «Ночь света» — событие, в котором масштаб удивительным образом сочетается с камерной атмосферой. Тема мероприятия в этом году — «Игра». Участники представят свои интерпретации игры как универсального способа взаимодействия человека с миром. Экспозиция позволит зрителям сквозь оптику самых разных художников взглянуть на один из ключевых элементов человеческой природы.

«Мы собираем в одном фестивальном формате творческих людей из обычно непересекающихся вселенных — медиахудожники и архитекторы, театральные сценографы и светодизайнеры, музейные сотрудники и урбанисты — исследователи. На пересечении этих сфер в условиях творческой лаборатории и рождается то уникальное содержание, которое "Ночь света" предлагает своей аудитории»,— рассказала директор фестиваля Ольга Аршанская.

Музей театрального и музыкального искусства 29 августа представит аудиоспектакль «Портрет». Используя актуальные театральные практики, авторы создали аудиофильтр, который поможет взглянуть на музей как на живой организм. Рассказы сотрудников музея переплетаются с личной историей его основателя — легендарного мецената и одиозного коллекционера Левкия Жевержеева, голосом которого стал актер Дмитрий Лысенков. Зрители получают аудиотехнику, краткую инструкцию к ней, после чего самостоятельно заходят в лифт и во время закрытия дверей включают плееры. Голоса в наушниках дадут возможность по-новому взглянуть на интерьер здания и даже на город, они расскажут истории от первого лица, а экспонаты в полумраке иначе раскроются через личные воспоминания сотрудников и воссозданный образ основателя музея. Режиссировал «Портрет» Никита Славич.

Вечером 30 августа в проекте «#В_ЦВЕТАХ» музыка и цветы сольются в единое целое, создавая волшебный вечер, наполненный гармонией и вдохновением в прекрасной усадьбе Державина. Погрузитесь в атмосферу великолепия, где каждая нота будет расцветать, как цветок в солнечном саду. Артисты ведущих театров Петербурга исполнят для вас музыку Бетховена, Штрауса, Моцарта, Шуберта и других композиторов. Проведите изысканный вечер вместе с «Русскими музыкальными сезонами».

Театр имени Ленсовета 31 августа откроет сезон постановкой «Бешеные деньги» за авторством великого русского драматурга Александра Островского. Герои пьесы — представители разорившейся столичной дворянской знати: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг. Но есть и новые люди. «В наше время разбогатеть очень даже возможно»,— считает один из главных героев пьесы, предприниматель из провинции Васильков. Он влюблен в красавицу Лидию, для которой главное — сохранить положение в обществе и «жизнь с приятностями». Единственный шанс это сделать — получить состояние, то есть удачно выйти замуж. Найдется ли место в этой коллизии для любви? Режиссер — Юрий Цуркану. В ролях — Антон Багров, заслуженный артист РФ Олег Андреев, народные артисты РФ Сергей Мигицко, Евгений Филатов и Анна Алексахина, а также Максим Ханжов, Диана Милютина, Всеволод Цурило и другие.

Также 31 августа всесезонный курорт «Охта Парк» во второй раз станет площадкой для одного из самых ярких и масштабных спортивных событий лета — «День и ночь спорта». В течение дня гостей ждут мастер-классы, показательные выступления и свободные тренировки по более чем 30 видам спорта. В программе: полосы препятствий, велоактивности, теннис, падел, футбол, волейбол, баскетбол, йога, танцы, функциональные тренировки и многое другое. Вечером «Охта Парк» предложит спортивные активности нового уровня: трейлраннинг в гору, прохождение веревочного парка и сайклинг под звездным небом. Участие в мероприятии — бесплатное и открыто для всех желающих вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Спортивный инвентарь для игровых видов спорта предоставляется.

В тот же день, 31 августа, в «Гранд Отеле Европа» музыкальный коллектив Heels & Ties во главе с яркой джазовой вокалисткой Анастасией Сазоновой откроет новый сезон бранчей в историческом бальном зале «Крыша». Центральной частью бранча «Чтобы лето не кончалось» станут ностальгические хиты о лете: от Summertime и Felicita до «Посмотри, какое лето» и «Солнце Монако». Концертная программа будет дополнена воскресным обедом, а для детей пройдет мастер-класс по украшению капкейков к школе.

И, наконец, проводить лето можно будет на территории пространства «Севкабель Порт», где 31 августа впервые состоится танцевальный вечер под открытым небом «Давайте танцевать!». Этот яркий культурный проект приглашает жителей и гостей города красиво проводить уходящее лето — с живой музыкой, танцами на закате в атмосфере настоящего праздника. Вход свободный. Вечер начнется в 17:00 с мастер-класса по парным танцам, далее состоится торжественное открытие танцплощадки под музыку симфонического оркестра Музыкального театра им. Шаляпина «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. На сцену выйдут оперные певцы, артисты балета и профессиональные бальные танцовщики. Гости смогут не только наблюдать, но и танцевать вместе с артистами — исполнять вальсы, танго, а затем присоединиться к массовому исполнению кадрили, которое проведут руководители Международной ассоциации балов Михаил и Юлия Грибовы. После этого в планах латиноамериканский блок с зажигательной бачатой, сальсой, ча-ча-ча и мастер-классом по меренге, а финальным аккордом дня станет DJ-сет на фоне вечернего залива.

Подготовил Артемий Чулков