В Ставропольском крае число новостроек увеличилось на 10%

За семь месяцев 2025 года в Ставропольском крае построили 16,1 тыс. квартир общей площадью 1,4 млн кв. м. Это на 10,2% больше прошлогодних показателей, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Индивидуальные застройщики ввели 906,2 тыс. кв. м жилья, что составило 64,6% от общего объема строительства.

В Ставрополе за этот период ввели в действие жилых домов в 1,4 раза больше показателя в 2024 году. Общая площадь составила 495,9 тыс. кв. м.

Среди других округов региона максимальный объем жилья ввели в Шпаковском (197,8 тыс. кв. м) и Предгорном округах (110,8 тыс. кв. м).

