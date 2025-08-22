Зодчий накачает искусством станцию

Известный петербургский архитектор Евгений Герасимов построит по соседству с культурным кварталом «Брусницын», что на Васильевском острове, хранилище для собственной коллекции произведений искусства. Одноэтажное здание бывшей насосной станции планируется реконструировать, увеличив его высоту до 19 м. Эксперты полагают, что с учетом текущей ситуации на рынке и сложностей с логистикой на поставку нужного для фондохранилища оборудования минимальная стоимость реконструкции здания обойдется господину Герасимову в 150 тыс. рублей за квадратный метр.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава архитектурной мастерской «Герасимов и партнёры» Евгений Герасимов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский архитектор Евгений Герасимов реконструирует здание бывшей насосной станции на Кожевенной линии, 26, под хранилище предметов искусства. В начале прошлой недели проект одобрил городской комитет по градостроительству и архитектуре. В разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» господин Герасимов не стал распространяться о стоимости реконструкции, но отметил, что в новом здании будет хранить предметы из собственной коллекции. Какие именно, зодчий не уточнил.

Судя по развертке проекта на сайте КГА, одноэтажное здание получит надстройку примерно в пять этажей с главным входом с Кожевенной улицы.

Евгений Герасимов приобрел объект (267,6 кв. м) и пятно под ним (711 кв. м) в 2018 году на торгах Фонда имущества за 12 млн рублей при начальной цене лота в 5 млн рублей. В документах к торгам наиболее эффективным вариантом использования застроенного участка признавался вариант сноса существующего здания и строительство на его месте сервисного объекта с включением помещений офисного назначения. Само здание насосной станции 1959 года постройки не является объектом культурного наследия (ОКН), между тем участок находится в границах охранной зоны.

Комментируя СМИ покупку здания в 2018 году, господин Герасимов отмечал, что пока думает, как его приспособить, видя в нем художественную галерею, кафетерий, дизайнерский магазин либо совмещение всех этих функций.

Опрошенные «Ъ-СПб» петербургские архитекторы не стали комментировать «работу уважаемого коллеги».

По мнению партнера и руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина, учитывая специализированное предназначение объекта (хранилище для предметов искусства), необходимы серьезные инвестиции в высокотехнологичное оборудование для кондиционирования и контроля микроклимата. С учетом текущей ситуации на рынке и сложностей с логистикой эксперт ориентировочно оценивает минимальную стоимость реконструкции и оборудования здания в 150 тыс. рублей за квадратный метр.

