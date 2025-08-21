Приставкам прогнозируют подорожание

Игровые приставки подорожают в России из-за повышения цен на них в США. Об этом говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. Прежде стало известно, что на американском рынке Sony Playstation 5 будет стоить на 10% больше. Nintendo Switch поднимется в цене на 13%, а Xbox от Microsoft — на 20%. Производители объясняют это тем, что США ввели торговые пошлины для Китая и Индии.

Именно в этих странах в основном собирают игровые приставки, говорит главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов: «Американский рынок, конечно же, ключевой для и Nintendo, и для Microsoft, и для Sony. Самое большое количество продаж происходит все равно там, но при этом компании, разумеется, продают свои устройства и в других странах. И нужно понимать, что в Россию официально ни одна из этих консолей в данный момент не поставляется, это все параллельный импорт, какие-то закупки в Дубае, Казахстане и прочих странах, которые еще пока позволяют покупать у них устройства и привозить их в нашу страну.

Скорее всего, компании поднимут цены не только в США, но и по всему миру, потому что становится дороже производить и импортировать товары из тех стран, на которые наложены дополнительные пошлины. Не приведет ли подорожание консолей к снижению спроса на них? В России нет пока своих приставок, и во что играть не очень понятно. И геймеры хотят иметь доступ к мировым играм, а не только отечественным. Для того, чтобы играть не на консоли, например, вам нужно все равно иметь какой-то компьютер или ноутбук. Хороший игровой стоит от 200 тыс. рублей. Вопрос: зачем покупать дорогой компьютер, если можно купить консоль за 50 тыс. руб. А первую Nintendo Switsh вообще можно приобрести за 30 тыс. руб. и иметь огромную базу игр. И это несмотря на то, что для этого придется пользоваться какими-то сервисами, как-то пополнять себе счет в магазинах, многие покупают игры через Аргентину, какие-то еще страны, в которых это дешевле».

Сейчас Sony Playstation 5 — самая популярная игровая приставка в России, рассказал “Ъ FM” руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Повышение цен на консоли возможно, но это будет зависеть от ценовой политики PlayStation в других странах и регионах. Мы поставляем приставки из различных регионов мирового рынка, в части из которых цены могут оказаться неизменными. Безусловно, рынок США является одним из крупнейших и изменения на нем хоть и не напрямую, а косвенно окажут влияние цены на PlayStation во всем мире, поэтому мы не исключаем такой сценарий.

При этом спрос на продукцию PlayStation в сети "М.Видео" стабильно высок, их доля в наших продажах превышает 70% и держится на постоянной основе. Несмотря на сложности с поставками PlayStation поддерживает свою долю на постоянном уровне уже долгие годы. Среди топов продаж консолей этого бренда можно выделить PlayStation-5 с дисковым приводом, который пользуется особой популярностью среди российских игроков».

Прежде “Ъ” писал, что в первом квартале 2025-го спрос на игровые приставки в России упал на 20% по сравнению с аналогичном периодом 2024 года. В деньгах продажи снизились на треть — до суммарно 6,7 млрд руб.

Никита Путятин