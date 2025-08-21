Прокуратура Первомайского округа обеспокоена объединением больниц

В Ярославской области заместитель прокурора Первомайского округа Овсеп Ханджян высказал обеспокоенность планируемым объединением Даниловской, Любимской и Пречистенской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В ведомстве рассказали, что в Первомайском округе состоялось заседание муниципального совета, посвященное реформе здравоохранения. В нем участвовали заместитель прокурора округа, глава областного минздрава Мария Можейко и спикер облдумы Михаил Боровицкий. Особую обеспокоенность у местных жителей вызывает то, что при объединении учреждений стационарное отделение будет в Данилове.

«Заместитель главы Первомайского округа Анатолий Бредников рассказал участникам встречи о несогласии местных жителей с реорганизацией учреждений. Его поддержал заместитель прокурора района, который отметил, что вызывают обоснованные опасения транспортная удаленность Первомайского округа, качество дорожного покрытия и отсутствие проработанных логистических решений по оперативной доставке больных как в Данилов, так и в областной центр»,— рассказали в прокуратуре и добавили, что заместитель окружного прокурора подчеркнул необходимость детальной проработки вопроса при принятии окончательного решения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что создание в регионе медицинских комплексов, центрами которых будут «наиболее сильные больницы», планируется завершить до конца августа. Цель этих изменений — улучшение качества медпомощи и повышение зарплат сотрудников, объясняли в правительстве области. Все учреждения сохранят свои названия.

Алла Чижова