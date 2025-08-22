Коворкингам не хватило гибкости

Объем ввода новых площадей на рынке гибких офисов Москвы в 2025 году сократится на 10% к прошлому, а в 2026-м потеряет еще 31%. Это объясняется дефицитом свободных помещений. Девелоперы предпочитают продавать, а не сдавать существующие бизнес-центры, не оставляя в них места для коворкингов. Стоимость аренды рабочих мест в существующих проектах выросла в полтора раза год к году, став неподъемной для бизнеса.

Объем ввода гибких офисов в Москве в 2025 году составит 32 тыс. кв. м и сократится на 10% за год, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. В следующем году негативный тренд усилится. Аналитики прогнозируют ввод около 22 тыс. кв. м, снижение по сравнению с 2025-м составит 31%. В IBC Real Estate отмечают, что в январе—июне 2025 года в Москве появилось четыре новых сервисных офиса площадью 9,1 тыс. кв. м. Год к году показатель сократился на 32%.

Негативный тренд руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова связывает с дефицитом качественных офисных площадей под новые проекты. В бизнес-центрах, которые появятся на рынке в 2025 году, для аренды доступны только 186 тыс. кв. м. Это 15% от общего объема новых площадей, подсчитал партнер Ricci Дмитрий Жидков. Девелоперы сейчас стараются не сдавать, а продавать строящиеся площади, поясняет основатель сети гибких офисов Aspace Иван Гуськов. Такой подход позволяет быстрее вернуть инвестиции, отказавшись от длительных кредитов.

Сейчас, по словам Антона Гуськова, пригодных для создания сервисных офисов площадей на рынке недостаточно. Строительство новых коворкингов осложняется дорогим заемным финансированием, высокой стоимостью аренды помещения и дорожающим строительством, добавляет директор по стратегии и продажам Pridex Spaces Елизавета Голышева. Это, по словам коммерческого директора Space 1 Марии Кабановой, увеличивает сроки окупаемости проектов.

Рост себестоимости приводит к увеличению ставок аренды, которые становятся неподъемными для большинства компаний, считает Дмитрий Жидков. Руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова говорит, что за год стоимость рабочего места в коворкингах Москвы выросла на 56%, до 52,3 тыс. руб. в месяц. В наиболее качественных сервисных пространствах этот показатель может достигать 70 тыс. руб. в месяц, отмечает госпожа Белова.

За январь—июнь объем поглощения на рынке гибких офисов Москвы составил 72 тыс. кв. м, увеличившись на 12% год к году, говорит госпожа Хорошилова. На этом рынке, по ее словам, сейчас пустуют 10% площадей, год к году значение увеличилось на 1,5 процентного пункта. Для офисного рынка в целом этот показатель составляет менее 5%, замечает Мария Кабанова.

Иван Гуськов сомневается, что негативная тенденция на рынке гибких офисов сменится. Столкнувшись с трудностями при подборе площадей и ростом себестоимости, многие девелоперы решили не развиваться на этом рынке. Ситуация с поиском помещений лучше не станет: большая часть бизнес-центров в стадии строительства уже продана, отмечает госпожа Кабанова. Дмитрий Жидков добавляет, что заявленный объем нового строительства после 2026 года остается на минимальном уровне.

София Мешкова