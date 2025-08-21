Количество мигрантов в США сократилось впервые с 1960-х годов

Впервые за несколько десятилетий из США уехало больше мигрантов, чем приехало, следует из доклада Pew Research Center. По данным организации, в последний раз сокращение числа мигрантов в США наблюдалось в 1960-е годы.

По состоянию на конец 2024 года в США проживало 53,3 млн иммигрантов — рекордное количество за всю историю страны. Однако после того, как президентом стал Дональд Трамп, ужесточивший миграционную политику, ситуация изменилась кардинальным образом. Всего за полгода количество мигрантов сократилось почти на 1,5 млн человек: кто-то покинул страну добровольно, а кто-то был депортирован.

The New York Times отмечает, что до этого столь значительный чистый отток мигрантов фиксировался только во времена Великой депрессии в 1930-х годах, когда США покинули, по разным оценкам, от 400 тыс. до 1 млн мексиканцев и американцев мексиканского происхождения, многие — по программе репатриации.

Кирилл Сарханянц