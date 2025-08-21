МВД объявило в розыск комика-иноагента Антона Пикули

В базе розыска МВД появилась карточка комика и блогера Антона Пикули (Антон Устимов, признан в России иноагентом). Его разыскивают по уголовной статье, по какой именно — не сообщается.

Блогер Антон Пикули (Антон Устимов, признан в России иноагентом)

Фото: Личная страница Антона Устимова во «ВКонтакте»

Фото: Личная страница Антона Устимова во «ВКонтакте»

Антон Устимов (иноагент) с 2012 года ведет свой канал на YouTube, сейчас на него подписано более 328 тыс. человек. Некоторые из его видеороликов ранее публиковались на странице Алексея Навального в соцсети X. На сайте IMDb блогер указан как сценарист, режиссер и актер нескольких сериалов.

Никита Черненко