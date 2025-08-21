Глава Удмуртии: только один подрядчик асфальтовых смесей соответствовал ГОСТу

Только у одной компании, участвующей в подрядах асфальтовых смесей для дорожного ремонта в Удмуртии, пробы соответствовали необходимым стандартам и ГОСТам, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия» 21 августа. Отбор и исследование проб у всех подрядчиков были проведены после прихода нового министра транспорта региона Геннадия Таранова (март 2025 года).

«Три—четыре года — на половине дорог появляется колейность. С предыдущей командой (миндортранса, с 2017 года ведомством руководил Алексей Горбачев. — “Ъ-Удмуртия”) тоже старались, тоже работали, но ответ был простой: у нас такие грунты и геодезия»,— сказал господин Бречалов.

С приходом нового министра транспорта, добавил глава региона, к подрядчикам начали предъявлять новые требования, включая «культуру производства», чтобы оставленные после дорожного ремонта «щебень и ошметки асфальта не летели в лобовые стекла».

«Сейчас миндортранс оценивает работу подрядчиков сначала по качеству асфальтовых смесей, от которых зависит износ дороги, после чего “включает” контроль за производством и, последняя стадия, общественный контроль на этапе приемки объекта. Пока министерство справляется, но объемы большие, проекты сложные»,— отметил господин Бречалов. В конце сентября ожидается «верстка» большого плана по дорожному ремонту в регионе.