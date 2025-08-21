Мишустин: запомнил фразу мэра Рыбинска и буду цитировать

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что запомнит высказывание главы Рыбинска Ярославской области Дмитрия Рудакова. Об этом господин Мишустин сообщил в ходе выступления на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Казани.

Фото: Правительство России Выступление Михаила Мишустина на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: Правительство России

«Сегодня, когда мы говорили с мэром Рыбинска, он сказал очень интересную фразу, которую я запомнил и буду цитировать: "Михаил Владимирович, раньше нас проезжали, а теперь к нам заезжают". Вот я хочу, чтобы во все наши малые города и поселения чаще заезжали»,— сказал Михаил Мишустин.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков опубликовал в своем Telegram-канале видео его беседы с председателем правительства РФ, состоявшейся в рамках форума. Господин Рудаков рассказал Михаилу Мишустину о благоустройстве исторического центра города и набережной реки Черемухи, а также о музее исторических вывесок под открытым небом. Последний прославил город на всю страну. С 2017 года в центре Рыбинска в рамках проекта «Музей живой старинной вывески под открытым небом» начали делать наружную рекламу магазинов и ресторанов в ретро-стиле времен Российской империи с сохранением норм орфографии тех лет.

«Я смотрю и радуюсь. Зачем эти новые вывески с разными шрифтами, иностранными, когда есть своя история, свой дух. Мне кажется, когда мы будем чутко, бережно относиться к своей истории, мы 100% все сделаем и построим. И это, самое главное, будет нравиться людям. И я вас с этим поздравляю»,— сказал председатель правительства главе ярославского города.

Алла Чижова