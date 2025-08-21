Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин: запомнил фразу мэра Рыбинска и буду цитировать

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что запомнит высказывание главы Рыбинска Ярославской области Дмитрия Рудакова. Об этом господин Мишустин сообщил в ходе выступления на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Казани.

Выступление Михаила Мишустина на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Выступление Михаила Мишустина на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: Правительство России

Выступление Михаила Мишустина на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: Правительство России

«Сегодня, когда мы говорили с мэром Рыбинска, он сказал очень интересную фразу, которую я запомнил и буду цитировать: "Михаил Владимирович, раньше нас проезжали, а теперь к нам заезжают". Вот я хочу, чтобы во все наши малые города и поселения чаще заезжали»,— сказал Михаил Мишустин.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков опубликовал в своем Telegram-канале видео его беседы с председателем правительства РФ, состоявшейся в рамках форума. Господин Рудаков рассказал Михаилу Мишустину о благоустройстве исторического центра города и набережной реки Черемухи, а также о музее исторических вывесок под открытым небом. Последний прославил город на всю страну. С 2017 года в центре Рыбинска в рамках проекта «Музей живой старинной вывески под открытым небом» начали делать наружную рекламу магазинов и ресторанов в ретро-стиле времен Российской империи с сохранением норм орфографии тех лет.

«Я смотрю и радуюсь. Зачем эти новые вывески с разными шрифтами, иностранными, когда есть своя история, свой дух. Мне кажется, когда мы будем чутко, бережно относиться к своей истории, мы 100% все сделаем и построим. И это, самое главное, будет нравиться людям. И я вас с этим поздравляю»,— сказал председатель правительства главе ярославского города.

Алла Чижова

Фотогалерея

Как старинная реклама изменила облик Рыбинска

Предыдущая фотография
Перекресток улиц Крестовой и Стоялой — готовые декорации для съемок исторического фильма

Перекресток улиц Крестовой и Стоялой — готовые декорации для съемок исторического фильма

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Памятник Ленину, установленный на постаменте памятника Александру Второму — последнее напоминание о советской эпохе на Красной площади

Памятник Ленину, установленный на постаменте памятника Александру Второму — последнее напоминание о советской эпохе на Красной площади

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Старинная вывеска удачно гармонирует с архитектурными решениями прошлого

Старинная вывеска удачно гармонирует с архитектурными решениями прошлого

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Игровые вывески неизменно привлекают внимание покупателей

Игровые вывески неизменно привлекают внимание покупателей

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Исторически Рыбинск был ориентирован на связи с Санкт-Петербургом

Исторически Рыбинск был ориентирован на связи с Санкт-Петербургом

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Старинная деталь города также оформлена в дореволюционном стиле

Старинная деталь города также оформлена в дореволюционном стиле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Монтаж старинной вывески в Рыбинске

Монтаж старинной вывески в Рыбинске

Фото: Этно-Кузня

Часовня Югской Дорофеевой пустыни в обрамлении старинных вывесок

Часовня Югской Дорофеевой пустыни в обрамлении старинных вывесок

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На улице Крестовой легко найти точку для пленэра

На улице Крестовой легко найти точку для пленэра

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Туристский информационный центр

Туристский информационный центр

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вывеска оборудована колокольчиком, позвонить в который может любой желающий

Вывеска оборудована колокольчиком, позвонить в который может любой желающий

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Длина самой большой вывески составляет почти 10 метров

Длина самой большой вывески составляет почти 10 метров

Фото: Митя Кузнецов

Красная площадь

Красная площадь

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ретро-фонарь удачно дополняет вывеску

Ретро-фонарь удачно дополняет вывеску

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вывеска может отвлечь внимания от следов пожара

Вывеска может отвлечь внимания от следов пожара

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Дополнением к вывеске служит творческое оформление витрины

Дополнением к вывеске служит творческое оформление витрины

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Старинная вывеска позволяет играть с рекламными текстами

Старинная вывеска позволяет играть с рекламными текстами

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Хороший повод вспомнить уважительное обращение к клиенту

Хороший повод вспомнить уважительное обращение к клиенту

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Объемные буквы и авторские рисунки оживляют образцовые фасады XIX века

Объемные буквы и авторские рисунки оживляют образцовые фасады XIX века

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Создатель рыбинских вывесок Митя Кузнецов и главный художник проекта Нина Матвеева

Создатель рыбинских вывесок Митя Кузнецов и главный художник проекта Нина Матвеева

Фото: Этно-Кузня

Вывеска местной газеты

Вывеска местной газеты

Фото: Этно-Кузня

Муралы на исторические темы дополняют стилистику старого Рыбинска

Муралы на исторические темы дополняют стилистику старого Рыбинска

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Работа художника Нины Матвеевой над созданием вывески

Работа художника Нины Матвеевой над созданием вывески

Фото: Этно-Кузня

...и ее результат

...и ее результат

Фото: Этно-Кузня

КПРФ пока не готова заменить вывеску на РСДРП

КПРФ пока не готова заменить вывеску на РСДРП

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 25

Перекресток улиц Крестовой и Стоялой — готовые декорации для съемок исторического фильма

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Памятник Ленину, установленный на постаменте памятника Александру Второму — последнее напоминание о советской эпохе на Красной площади

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Старинная вывеска удачно гармонирует с архитектурными решениями прошлого

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Игровые вывески неизменно привлекают внимание покупателей

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Исторически Рыбинск был ориентирован на связи с Санкт-Петербургом

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Старинная деталь города также оформлена в дореволюционном стиле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Монтаж старинной вывески в Рыбинске

Фото: Этно-Кузня

Часовня Югской Дорофеевой пустыни в обрамлении старинных вывесок

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На улице Крестовой легко найти точку для пленэра

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Туристский информационный центр

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вывеска оборудована колокольчиком, позвонить в который может любой желающий

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Длина самой большой вывески составляет почти 10 метров

Фото: Митя Кузнецов

Красная площадь

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ретро-фонарь удачно дополняет вывеску

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вывеска может отвлечь внимания от следов пожара

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Дополнением к вывеске служит творческое оформление витрины

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Старинная вывеска позволяет играть с рекламными текстами

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Хороший повод вспомнить уважительное обращение к клиенту

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Объемные буквы и авторские рисунки оживляют образцовые фасады XIX века

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Создатель рыбинских вывесок Митя Кузнецов и главный художник проекта Нина Матвеева

Фото: Этно-Кузня

Вывеска местной газеты

Фото: Этно-Кузня

Муралы на исторические темы дополняют стилистику старого Рыбинска

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Работа художника Нины Матвеевой над созданием вывески

Фото: Этно-Кузня

...и ее результат

Фото: Этно-Кузня

КПРФ пока не готова заменить вывеску на РСДРП

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Смотреть

Новости компаний Все