В «Артеке» 10 сентября отметят День Свердловской области

В Международном детском центре «Артек» 10 сентября пройдет День Свердловской области с концертной программой свердловских артистов. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.

В 2025 году лагерь «Артек» празднует 100-летие. Свердловская область станет одним из ключевых участников масштабной юбилейной программы.

«Мы рады стать частью этого грандиозного праздника и рассказать про опорный край державы ребятам со всей страны. Уверен, Свердловская область подарит артековцам незабываемые эмоции»,— подчеркнул Денис Паслер.

В рамках праздника на главной сцене лагеря выступят два коллектива Свердловской государственной детской филармонии: хор выпускников капеллы мальчиков и юношей и ансамбль танца «Улыбка». В концертную программу войдут 16 знаковых песен, ставших частью музыкальной традиции «Артека», включая «Здравствуй, Артек!», «Все косы твои да бантики» и «Волна легка».

По данным Дениса Паслера, сотрудничество между «Артеком» и филармонией началось в 1982 году, когда капелла мальчиков и юношей получила премию ВЛКСМ и отправилась в лагерь в качестве лауреатов. Теперь артисты того состава вернутся на сцену уже в качестве исполнителей.

«Артек» — международный детский центр. Основан в 1925 году на южном берегу Крыма. Изначально был создан как лагерь-санаторий для детей страдающих туберкулезной интоксикацией по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. В советское время «Артек» был самым знаменитым пионерским лагерем СССР. Ежегодно принимает более 30 тыс. детей.

Полина Бабинцева