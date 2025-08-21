Столовая свекла за месяц подешевела в Петербурге на 26,8%

Плодоовощная продукция подешевела в Санкт-Петербурге за месяц на 7,7%. В частности, столовая свекла стала доступнее на 26,8%, следует из нового отчета Петростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Килограмм огурцов в июле подешевел на 21,9%, свежей белокочанной капусты — на 20,8%, картофеля — на 17,7%, свежих томатов — на 11,9%. За месяц также стали доступнее сладкий перец (-10,6%), виноград (-8,4%), бананы (-7,1%).

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июля 2025 года составила 9033,00 руб. в расчете на месяц, что на 3,0% ниже, чем в июне 2025года»,— содержится в отчете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реальная зарплата жителей Северной столицы составила 104,2 тыс. рублей по итогам мая.

Татьяна Титаева