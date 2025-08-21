В Великом Новгороде обнаружили печать князя Ярослава Мудрого

Археологи обнаружили в Великом Новгороде печать князя Ярослава Мудрого, правившего в XI веке. Это одна из древнейших русских печатей, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Печать князя Ярослава Мудрого

Фото: Telegram-канал Института археологии РАН Печать князя Ярослава Мудрого

Фото: Telegram-канал Института археологии РАН

«О существовании этого памятника ученые спорили, строили гипотезы, но лишь сейчас он был найден»,— написал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в Telegram-канале. На одной стороне печати — изображение святого Георгия с копьем у правого плеча. На другой изображен княжеский знак в виде трезубца.

Печать найдена во время прокладки тепловой сети на Ярославовом дворище. По оценкам РАН, находка имеет важное научное значение, так как предоставляет информацию о первом столетии истории Новгорода. Печать доказывает существование здесь городского общественного центра в период правления Ярослава Мудрого. «Благодаря материалам археологических раскопок история раннего Новгорода постепенно конкретизируется и проясняется»,— говорится в пресс-релизе.

Еще одну свинцовую печать Ярослава Мудрого археологи обнаружили в Великом Новгороде в 1994 году. В последние 20 лет были найдены еще шесть печатей князя на Украине.