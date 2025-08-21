«Похоже, что мирный процесс в очередной раз зашел в тупик»

Дональд Трамп напомнил о разрешении Киеву наносить удары вглубь России. По мнению президента США, Джо Байден проявил вопиющую некомпетентность, когда не позволил Киеву нападать, а разрешил только защищаться. Тем временем СМИ сообщают, что глава Белого дома намерен на какое-то время отойти от переговоров, предоставив сторонам конфликта самим найти приемлемое решение. Ранее Москва и Киев дали понять, что серьезно уступать не намерены. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что военный сценарий вновь выйдет на первый план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, где подвел итоги последних насыщенных переговорных дней. Что можно выделить как главное? Личная встреча президентов России и Украины, судя по всему, в ближайшее время точно не состоится. Как известно, Дональд Трамп не исключал, что это произойдет прямо на этой неделе. Пока же активно обсуждается лишь место проведения саммита. Зеленский заявил, что Будапешт, а тем более Москва его не устраивают. Однако нейтральные европейские страны и Турция — вполне.

Из этого можно сделать вывод, что с высокой долей вероятности двусторонние или трехсторонние переговоры если и пройдут, то в Стамбуле, особенно учитывая недавний разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ключевой вопрос — гарантии безопасности. Сейчас они активно обсуждаются, в Киеве рассчитывают получить некий документ в течении семи или десяти дней. Что касается территорий, которые Россия считает своими: юридически Украина не признает их утрату и не уйдет с тех, что ныне контролирует.

Иными словами, заморозка боевых действий остается на сегодня единственным компромиссом с украинской стороны. При этом есть разные законодательные ухищрения, как все это обставить — передать, скажем, Славянск и Краматорск в Днепропетровскую область. Таким образом формально российская Конституция вроде бы не нарушается, поскольку там числится ДНР в границах Донецкой области.

В Москве на вопросы журналистов ответил и министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, действия Киева и его западных партнеров подрывают усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Европа по-прежнему добивается изоляции России. Что касается желания Зеленского встретиться с Путиным, это «эффекты» в стиле КВН и «Квартала 95».

Тем временем Дональд Трамп сделал неожиданное и во многом шокирующее заявление. Президент США коснулся слегка подзабытой темы разрешения Украине наносить удар вглубь российской территории. Нельзя выиграть войну только защищаясь, отметил глава Белого дома. «Лживый и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ответить, только защищаться. И что из этого получилось? Впереди нас ждет интересное время»,— сказал Трамп.

Кроме того, СМИ сообщают, что американский президент намерен на некоторое время уйти в сторону и дать возможность Киеву и Москве договориться самостоятельно, в том числе и организовать двустороннюю встречу. На самом деле, учитывая сказанное выше, выводы 47-го президента Соединенных Штатов не особенно удивляют. Есть очень большие основания полагать, что мирный процесс в очередной раз зашел в тупик. Судя по всему, Вашингтон намерен его подтолкнуть. Однако шансы сторон «дерущихся в парке» желательно уравнять.

Так что велика вероятность, что военный сценарий вновь выходит на первый план. Можно еще напомнить, что в информационном пространстве идет активное обсуждение новых украинских крылатых ракет. А, может быть, они и не украинские. Большой вопрос, насколько нынешние времена интересные, но спокойными их точно не назовешь. Впрочем, учитывая характер Трампа, возможно, он имел в виду не то, что все подумали.

Дмитрий Дризе