«Похоже, что мирный процесс в очередной раз зашел в тупик»
Дмитрий Дризе — о перспективах найти дипломатическое решение по Украине
Дональд Трамп напомнил о разрешении Киеву наносить удары вглубь России. По мнению президента США, Джо Байден проявил вопиющую некомпетентность, когда не позволил Киеву нападать, а разрешил только защищаться. Тем временем СМИ сообщают, что глава Белого дома намерен на какое-то время отойти от переговоров, предоставив сторонам конфликта самим найти приемлемое решение. Ранее Москва и Киев дали понять, что серьезно уступать не намерены. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что военный сценарий вновь выйдет на первый план.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, где подвел итоги последних насыщенных переговорных дней. Что можно выделить как главное? Личная встреча президентов России и Украины, судя по всему, в ближайшее время точно не состоится. Как известно, Дональд Трамп не исключал, что это произойдет прямо на этой неделе. Пока же активно обсуждается лишь место проведения саммита. Зеленский заявил, что Будапешт, а тем более Москва его не устраивают. Однако нейтральные европейские страны и Турция — вполне.
Из этого можно сделать вывод, что с высокой долей вероятности двусторонние или трехсторонние переговоры если и пройдут, то в Стамбуле, особенно учитывая недавний разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ключевой вопрос — гарантии безопасности. Сейчас они активно обсуждаются, в Киеве рассчитывают получить некий документ в течении семи или десяти дней. Что касается территорий, которые Россия считает своими: юридически Украина не признает их утрату и не уйдет с тех, что ныне контролирует.
Иными словами, заморозка боевых действий остается на сегодня единственным компромиссом с украинской стороны. При этом есть разные законодательные ухищрения, как все это обставить — передать, скажем, Славянск и Краматорск в Днепропетровскую область. Таким образом формально российская Конституция вроде бы не нарушается, поскольку там числится ДНР в границах Донецкой области.
В Москве на вопросы журналистов ответил и министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, действия Киева и его западных партнеров подрывают усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Европа по-прежнему добивается изоляции России. Что касается желания Зеленского встретиться с Путиным, это «эффекты» в стиле КВН и «Квартала 95».
Тем временем Дональд Трамп сделал неожиданное и во многом шокирующее заявление. Президент США коснулся слегка подзабытой темы разрешения Украине наносить удар вглубь российской территории. Нельзя выиграть войну только защищаясь, отметил глава Белого дома. «Лживый и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ответить, только защищаться. И что из этого получилось? Впереди нас ждет интересное время»,— сказал Трамп.
Кроме того, СМИ сообщают, что американский президент намерен на некоторое время уйти в сторону и дать возможность Киеву и Москве договориться самостоятельно, в том числе и организовать двустороннюю встречу. На самом деле, учитывая сказанное выше, выводы 47-го президента Соединенных Штатов не особенно удивляют. Есть очень большие основания полагать, что мирный процесс в очередной раз зашел в тупик. Судя по всему, Вашингтон намерен его подтолкнуть. Однако шансы сторон «дерущихся в парке» желательно уравнять.
Так что велика вероятность, что военный сценарий вновь выходит на первый план. Можно еще напомнить, что в информационном пространстве идет активное обсуждение новых украинских крылатых ракет. А, может быть, они и не украинские. Большой вопрос, насколько нынешние времена интересные, но спокойными их точно не назовешь. Впрочем, учитывая характер Трампа, возможно, он имел в виду не то, что все подумали.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".