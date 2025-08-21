Валерии Чекалиной продлили срок домашнего ареста

Троицкий суд Москвы продлил на месяц срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по делу о незаконном выводе из России 250 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Следствие утверждает, что Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели более 250 млн руб. Им предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что изначально ФНС считала эту сумму недоимкой по налогам, но после развода она стала делом о выводе средств за границу. Погашение задолженности не прекратит уголовное преследование.