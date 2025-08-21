«Россети Тюмень» направили более 800 млн на подготовку к зиме энергокомплекса Ямала

«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги реализации ремонтной кампании в ЯНАО. С начала года на повышение надежности работы электросетевого комплекса компания направила более 800 млн рублей.



Технические мероприятия прошли на 115 подстанциях 110 и 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение Надыма, Салехарда, Ноябрьска и других населенных пунктов региона, а также центров добычи углеводородов. На высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) энергетики заменили 22 километра грозотроса и два километра провода, установили свыше 3,6 тыс. новых изоляторов. Для исключения технологических нарушений из-за соприкосновения веток и деревьев с токоведущими частями воздушных линий работники компании расчистили около 120 гектаров охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников. Также специалисты усилили 714 опор ЛЭП и заменили 10 конструкций, деформированных из-за эксплуатации в пучинистом грунте.

Ремонтная кампания продлится до 31 октября 2025 года. Своевременное проведение профилактических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения более полумиллиона жителей региона и ряда крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений страны.

