В Дагестане задержали шестерых подозреваемых в похищении человека

В Дагестане заключили под стражу шестерых местных жителей. Их подозревают в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ ) и вымогательстве (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), совершенных организованной группой. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, в июне подозреваемые похитили жителя Махачкалы и насильно доставили его в специально подготовленное помещение в Хасавюртовском районе. Злоумышленники потребовали от потерпевшего более 6 млн руб. Для достижения цели они применяли физическое насилие и оказывали психологическое давление. Когда мужчина передал указанную сумму, его освободили.

В ходе обысков, проведенных в Москве и Махачкале, подозреваемых задержали. Всех участников группировки заключили под стражу.

Расследование продолжается.

Мария Хоперская