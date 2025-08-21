МИД Польши передал РФ ноту протеста из-за падения БПЛА на востоке страны

Министерство иностранных дел Польши передало российское стороне ноту протеста из-за падения беспилотника на востоке страны. Польские власти утверждают, что в ночь на 20 августа на кукурузном поле около села Осины упал российский дрон.

«По мнению Министерства иностранных дел, этот инцидент подрывает авторитет Российской Федерации как надежного участника любого мирного процесса и как участника любой деятельности в рамках международного сообщества»,— говорится в сообщении польского МИДа в соцсети X. Российская сторона эти заявления не комментировала.

Село Осины находится на востоке Польши примерно в 100 км от границы с Украиной. По данным польских властей, в результате падения дрона никто не пострадал, но в домах поблизости разбились стекла после взрыва. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал произошедшее провокацией со стороны России.

Лусине Баласян