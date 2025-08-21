Против жителя Москвы хотят возбудить дело за оскорбление участников СВО

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование 20-летнего жителя столицы за оскорбление бойцов СВО в интернете. Подозреваемого хотят привлечь к ответственности за возбуждение ненависти и вражды, говорится в Telegram-канале ведомства.

В надзорном органе отметили, что блогер негативно относится к проведению спецоперации, а также разделяет антироссийские позиции. Его личность установлена. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

О правонарушениях блогера 19 августа писала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В сообщении в ее Telegram-канале указывается, что юноша призывает следить за сотрудниками ФСБ и устраивать «темную» правоохранителям. Также он демонстрировал в своих видео нацистскую символику и пропагандировал движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). Помимо этого, юноша занимается хулиганством на остановках и портит имущество в подъездах.

Никита Черненко