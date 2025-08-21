Отходы переработают в топливо

Госэкспертиза выдала положительное заключение после проверки проекта строительства мусоросортировочного комплекса в Металлургическом районе Челябинска. Площадка сможет обрабатывать не менее 155 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. На мусоросортировочном комплексе планируют получать из мусора альтернативное топливо. Застройщиком является ООО «Рокада», которое также построит мусорный полигон возле деревни Чишма в Сосновском районе. Общая стоимость работ составит около 2,5 млрд руб., а закончить их планируют к концу 2027 года. Эксперты считают, что мусоросортировочный комплекс в черте города поможет избежать потери отходов при их транспортировке на полигон, а альтернативное топливо будет востребовано у различных производителей.



Топливо, которое будут производить в челябинском мусоросортировочном комплексе, востребовано в промышленности

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Государственная экспертиза Челябинской области одобрила проект строительства мусоросортировочного комплекса в муниципальном центре. Она выдала положительное заключение после проверки документации и результатов инженерных изысканий. Информация об этом размещена в едином реестре заключений госэкспертизы.

Мусоросортировочный комплекс появится в промышленной зоне на улице Северный луч в Металлургическом районе Челябинска. Его мощность составит не менее 155 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. Эффективность работы площадки ожидается на уровне 24%. Кроме того, в комплексе намерены перерабатывать отходы в альтернативное топливо.

Мусоросортировочный комплекс — это один из объектов по обращению с ТКО в челябинском кластере, который будет построен в рамках концессионного соглашения министерства экологии региона и ООО «Рокада». Договор был заключен в 2023 году.

ООО «Рокада» зарегистрировано в Челябинске в марте 2022 года. Основным видом деятельности общества является сбор неопасных отходов. По данным «СПАРК-Интерфакс», компанией владеют Кирилл Шушвал и Дарья Прокопенко. Последняя также руководит организацией. В 2024 году «Рокада» получила чистый убыток в размере 5,2 млн руб. Данных о выручке нет.

Застройщик также займется строительством мусорного полигона рядом с деревней Чишма в Сосновском районе. По данным минэкологии, он сможет принимать около 168 тыс. т отходов в год и захоранивать 110 тыс. т из них. Срок эксплуатации полигона составит 25 лет. За это время он сможет вместить 2,75 млн т мусора. На территории полигона также появится участок компостирования, который позволит перерабатывать до 58 тыс. т растительных и пищевых отходов в грунты и удобрения. Общий объем инвестиций в реализацию обоих проектов составит около 2,5 млрд руб.

Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев сообщал, что завершить строительство объектов планируется до конца 2027 года.

В мае 2018 года региональное правительство уже заключало концессионное соглашение на возведение мусорного полигоне возле Чишмы с московским АО «Управление отходами». Однако в апреле 2020-го соглашение расторгли из-за изменения параметров планируемого объекта и законодательства.

На сегодняшний день все отходы из Челябинска хранятся и утилизируются на полигоне в Полетаево. Заявлялось, что это будет временная мера после закрытия городской свалки в 2018 году. Тогда также планировалось начать строительство нового полигона возле деревни Чишма, однако работы на площадке так и не начались. В апреле прошлого года стало известно о планах расширить полигон в Полетаево. ООО «Полигон ТБО» тогда объявило закупку на создание проекта строительства двух участков размещения и захоронения ТКО в Челябинской области. Стоимость работ оценили в 35,3 млн руб. В техзадании было указано, что площадь дополнительных карт захоронения составит 357 тыс. кв.м. Там разместят административно-бытовой корпус, котельную, склад материально-технического обеспечения, участок захоронения ТКО, пруд-накопитель, очистные сооружения фильтрата и склад реагентов. Производственная мощность дополнительных объектов в период 2026–2029 годов составит 420 тыс. т в год, а срок эксплуатации — 15 лет. В результате победителем аукциона с ценовым предложением в 24,9 млн руб. стало ООО «Техноэкос».

В марте этого года до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастркина дошло обращение жителей сел Полетаево, Чипышево, СНТ «Курчатовец-2» на работу полигона в Полетаево. Они жаловались на неприятный запах разлагающихся и сжигающихся отходов. В публикации СКР было сказано, что многочисленные обещания властей закрыть полигон в итоге остались неисполненными. В управлении СКР по Челябинской области начали проверку обращения. Александр Бастрыкин поставил ее на контроль и потребовал доклад. Жители поселка Полетаево также записывали обращение к президенту Владимиру Путину. Они были не согласны с расширением полигона. Вскоре после этого Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку ООО «Полигон ТБО».

Директор компании «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков пояснил, что расположение мусоросортировочного комплекса в черте Челябинска поможет оптимизировать логистику. «Это необходимо, чтобы наименьшее количество отходов выпадало при отправлении на полигон, мусор меньше перемешивался, можно было получить больше полезных фракций. По-хорошему, подобных комплексов нужно делать больше — на севере и на юге города, например»,— отметил Виталий Берзуков.

Эксперт считает, что работа мусоросортировочного комплекса не окажет плохого воздействия на жизнь местных жителей.

«Там мусор складировать не будут. В комплексе его отсортируют, получат все полезные фракции и отгрузят оставшееся на полигон. Это будет закрытый объект, поэтому запах может присутствовать только в пределах самого мусоросортировочного комплекса»,— пояснил Виталий Безруков.

По его словам, альтернативное топливо, которое будут производить на площадке, активно используется на многих промышленных объектах.

«Производство альтернативного топлива — это процесс переработки и измельчения пластика, полиэтилена и остального мусора. Это довольно востребованный товар. Например, наши производители цемента и строительных смесей часто его покупают. Альтернативное топливо сжигают на производствах и используют для отопления, получения электрической энергии и других нужд предприятия»,— рассказал Виталий Безруков.

Ольга Воробьева