В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства «Проектмонтажиндустрии»

После проверки, проведенной прокуратурой Самарского района, возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Проектмонтажиндустрия». Им инкриминируется ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности», сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Ранее на личный прием к прокурору района обратился бывший сотрудник общества. Он пожаловался, что работодатель с марта 2024 по июль 2024 года не выплачивал ему заработную плату, размер задолженности составил более 136 тыс. руб.

В ходе проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение, в связи с чем прокуратурой района материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

«Расследование уголовного дела, а также вопрос погашения задолженности по заработной плате взят прокуратурой района на контроль»,— заверили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев