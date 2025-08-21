Погибших пермских альпинистов эвакуировали с места падения

Тела погибших при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района пермских альпинистов эвакуировали на высоту 3,2 тыс. м. Как сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарской Республики, завтра, 22 августа, планируется применение авиации для транспортировки тел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К поисковым работам привлекались 30 человек, в том числе спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и волонтеры.

Вчера СУ СКР по Кабардино- Балкарской Республике начал доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. По предварительным данным, 20 августа 2025 года двое жителей Перми 1998 и 2000 года рождения в составе группы альпинистов совершали подъем на вершину. Не удержавшись на скале, они сорвались в ущелье и погибли.