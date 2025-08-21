Литва закрыла воздушное пространство на границе с Белоруссией до 1 октября

Литва закрыла воздушное пространство над участками границы с Белоруссией после июльских инцидентов с беспилотниками. Об этом сообщает LRT со ссылкой на министерство обороны. Сообщается, что ограничения были введены 13 августа и будут действовать до 1 октября.

«Эта мера была введена в свете ситуации с безопасностью и рисков для общественности, включая опасность для гражданской авиации в результате полетов беспилотных летательных аппаратов, а также необходимость создания определенных условий для выполнения вооруженными силами Литвы своих законных обязанностей в мирное время»,— цитирует LRT заявление Минобороны Литвы.

Решение было принято министерством транспорта по просьбе министра обороны, говорится в материале. Сообщается, что ограничения были введены 13 августа и будут действовать до 1 октября. Запрет может быть продлен, «если угроза проникновения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Литвы не уменьшится», уточнили в Минобороны.

В июле власти Литвы сообщали о двух инцидентах с беспилотниками «Гербера» российского производства. Инциденты произошли 10 июля и 28 июля. Согласно утверждению литовских властей, оба прибыли на территорию страны со стороны Белоруссии. 10 июля в Литве были приведены в боеготовность истребители НАТО. После падения беспилотника задача была отменена. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене связывала инциденты с подготовкой к российско-белорусским военным учениям в Белоруссии.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» запланированы на сентябрь. Они направлены на отработку действий по отражению возможной агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск обеих стран. В маневрах примут участие более 13 тыс. военнослужащих. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил, что стороны отработают план применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».

Анастасия Домбицкая