Globaltrans завершил делистинг с биржи Астаны

Globaltrans Investment 21 августа завершила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) c международной биржи Астаны (AIX), сообщила компания. Заявка на делистинг была подана 21 июля. Компания, основанная в 2004 году, специализировалась на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. К концу 2024 года ее парк насчитывал 63,6 тыс. единиц подвижного состава.

В январе 2024 года новым совладельцем Globaltrans стал казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов, выкупивший доли у Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева. В апреле 2025 года компания передала свои железнодорожные активы ООО «КСП Капитал Управление Активами», входящему в закрытый паевой инвестиционный фонд «Трансатлант». Сумма сделки составила $767 млн, которые должны быть выплачены в течение 90 дней.

На 7 апреля 2025 года доля National City Nominees Limited (Великобритания) в уставном капитале Globaltrans составляла 37,84%. Компании Marigold Investments Ltd и Onyx Investments ltd DMCC из ОАЭ владели по 11,54% каждая. KSP Capital Asset Management LLC из России имела 10,87%, а Litten Investments LTD DMCC из ОАЭ — 5,08%. На 13 мая 2025 года доля Aqniet Holding Group ltd, бенефициаром которой является Кайрат Итемгенов, составила 14,8%.