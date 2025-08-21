«Выбор российских систем — гарантия стабильной работы»

С начала 2025 года на Ставрополье в 1,5 раза выросло количество пользователей отечественных платформ для бизнес-коммуникаций и совместной работы. Российскими коммуникационными технологиями воспользовались десятки компаний и ведомств региона. Примерно в десять раз выросло количество пользователей отечественным программным обеспечением (ПО). Переход на российские разработки вызван требованием соблюдать федеральное законодательство и необходимостью обеспечения информационной безопасности в условиях увеличения в России количества кибератак на компании и организации, уверен директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

«С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, по которому все государственные организации должны были перейти на отечественные операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и другие сервисы. На Ставрополье переход на российские решения начался еще до этой даты. Уже несколько лет мы отмечаем растущий интерес в регионе к российскому программному обеспечению, например, к нашей платформе для бизнес-коммуникаций. И если посмотреть на структуру пользователей, то увидим, что более 50% приходится на госучреждения и ведомства. Наиболее активно платформу внедряют крупнейшие образовательные учреждения края.

В новом учебном году многие ведущие университеты Северного Кавказа и Ставропольского края, будут проводить лекции и семинары для удаленных студентов на отечественном ПО для коммуникаций. Например, Северо-Кавказский федеральный университет к 1 сентября интегрирует отечественное решение для коммуникаций в единую цифровую среду вуза.

Переход на отечественные разработки вызван не только необходимостью соблюдать федеральное законодательство, но и запросом на стабильное обновление систем, высокий уровень информационной безопасности, а также удобство использования продукта. На мой взгляд, сегодня для компаний и организаций выбор российских систем — это гарантия стабильной и качественной работы.

Так, наши разработчики объединили функции сервисов видеоконференцсвязи и онлайн досок. И это не единственное, что было создано и создается для развития в стране цифровой экономики.

Для отечественных разработчиков сейчас лучшее время – время возможностей для реализации своих идей».