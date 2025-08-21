Бывшей старооскольской чиновнице смягчили приговор за взятку

Первый кассационный суд общей юрисдикции смягчил наказание бывшему заместителю главы администрации Старооскольского городского округа — начальнику департамента имущественных и земельных отношений Зинаиде Анпиловой. Как следует из материалов суда, ей назначено 6 лет колонии общего режима.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в мае прошлого года Старооскольский горсуд признал Анпилову виновной в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 19 млн руб. В суде было установлено, что в 2020 году чиновница получила от гендиректора «Стройинжиниринг» Анны Ульяновой взятку в виде квартиры стоимостью порядка 3,8 млн руб. за «общее покровительство по службе». Суд также постановил конфисковать квартиру.

В начале этого года приговор вступил в законную силу. Сторона защиты обжаловала приговор в кассацию. Адвокат Ерлан Назаров в своей жалобе просил вышестоящую инстанцию отменить приговор, уголовное дело передать на новое рассмотрение или переквалифицировать действия Анпиловой на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и назначить ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Кассация не нашла оснований для удовлетворения жалобы, но решила смягчить «чрезмерно суровое» наказание. Штраф не был изменен.

Зинаида Анпилова работала заместителем главы администрации Старооскольского горокруга при Александре Сергиенко, который руководил городом в 2018–2021 годах. В прошлом году он получил 11 лет и 9 месяцев колонии строгого режима и 20 млн руб. штрафа за взятку.19 августа в Первый кассационный суд поступила кассационная жалоба защиты Сергиенко на приговор.

Сергей Толмачев