Скончался замдиректора нацпарка «Самарская Лука»

Валерий Ульянов, заместитель директора по туризму и рекреации национального парка «Самарская Лука», умер после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Он начал работу в парке в 1985 году после окончания Куйбышевского государственного университета. В составе команды Юрия Рощевского Валерий Ульянов участвовал в создании реестров природных достопримечательностей, флоры и фауны, которые до сих пор используются. Затем он покинул нацпарк, но вернулся к работе в 2017 году и занял должность заместителя директора. Он разработал план развития рекреационной деятельности и туризма, провел ребрендинг парка, восстановил родники, создал новые маршруты и инфраструктуру для отдыха. Также он поддержал волонтерский проект «Путь реки».

Георгий Портнов