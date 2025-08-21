В Марий Эл утвердили программу расселения аварийного жилья на 286 млн рублей

Власти Марий Эл утвердили республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилья на 2025–2026 годы с общим объемом финансирования 286 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В программу включены дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года. Финансирование будет осуществляться из двух источников: 175,5 млн руб. выделит Фонд развития территорий, 110,3 млн руб. — республиканский бюджет.

В течение двух лет планируется расселить 110 аварийных жилых помещений общей площадью более 3,7 тыс. кв. м. Улучшить жилищные условия смогут 269 человек.

Юрий Зайцев отметил, что программа стала частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в России с 2025 года.

Анар Зейналов