Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге появились улицы Балабанова, Курчатова и Вавилова

В Екатеринбурге присвоены названия трем новым улицам в честь режиссера Алексея Балабанова и двух академиков: Игоря Курчатова и Николая Вавилова. Соответствующее постановление подписали в мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Улица Алексея Балабанова находится в Чкаловском районе. Она проходит в границах улиц Лучистая – проектируемая магистральная улица общегородского значения – русло реки Шиловки – проектируемый проезд – Полевской тракт – улица Перспективная – Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога.

Улицы академиков Курчатова и Вавилова появятся в Академическом районе. Улица Академика Курчатова начинается от улицы Амундсена и переходит в улицу Вавилова.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все