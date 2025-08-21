В Екатеринбурге появились улицы Балабанова, Курчатова и Вавилова

В Екатеринбурге присвоены названия трем новым улицам в честь режиссера Алексея Балабанова и двух академиков: Игоря Курчатова и Николая Вавилова. Соответствующее постановление подписали в мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Улица Алексея Балабанова находится в Чкаловском районе. Она проходит в границах улиц Лучистая – проектируемая магистральная улица общегородского значения – русло реки Шиловки – проектируемый проезд – Полевской тракт – улица Перспективная – Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога.

Улицы академиков Курчатова и Вавилова появятся в Академическом районе. Улица Академика Курчатова начинается от улицы Амундсена и переходит в улицу Вавилова.

Полина Бабинцева