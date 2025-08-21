В Свердловской области полицейские изъяли более 300 кг прекурсора для наркотиков

Полиция задержала в поселке Шаля организатора нарколаборатории, а затем изъяла у него 308 кг прекурсора для наркотиков, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, задержанный — мужчина 1979 года рождения, который рассказал, что в марте 2025 года с ним через интернет связался неизвестный человек. Он предложил деньги за обустройство лаборатории для производства наркотиков.

Задержанный согласился и оборудовал лабораторию в жилом доме в поселке Бизь Шалинского района. В качестве склада, где хранились канистры с прекурсорами, химические реактивы, лабораторная посуда и реактор, он использовал арендованный гараж в Первоуральске.

После получения оперативной информации полицейские его задержали. Изъятый прекурсор использовался для производства мефедрона.

Как сообщил Валерий Горелых, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере»). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

София Паникова