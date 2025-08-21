Житель Курской области пострадал при атаке ВСУ

Село Сергеевка Курской области прошлой ночью подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате ранен 54-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения ног. Сейчас он находится в Курской областной больнице. Господин Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Курской областью был сбит один беспилотник. Вечером 20 августа при ударе ВСУ было повреждено остекление в четырех жилых домах, школе и детском саду в поселке Учительский, сообщал врио губернатора.